Μητσοτάκης για φωτιές: Όλα τα διαθέσιμα μέσα στη μάχη

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ο πρωθυπουργός. Ενημερώθηκε για τα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στο Χαλάνδρι και ενημερώθηκε για τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Εύβοια, στην Ηλεία και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού «όλα τα διαθέσιμα μέσα και οι δυνάμεις, συντονισμένα, έχουν ριχτεί στη δύσκολη μάχη με τις φλόγες σε κάθε μέτωπο. Ο πρωθυπουργός ενημερώνεται διαρκώς για την εξέλιξη των πυρκαγιών και για το σχεδιασμό για τις επόμενες μέρες που προβλέπεται ότι οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες».

