Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αχαρνών

Μετά τη φωτιά στη Βαρυμπόμπη, ο Δήμος Αχαρνών τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με εντολή Χαρδαλιά.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύσσεται ο Δήμος Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ο οποίος μετά την καταστροφική φωτιά στη Βαρυμπόμπη, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά.



Η ανακοίνωσή της η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας



«Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κηρύσσεται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 03-08-2021 στην παραπάνω περιοχή.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης του φαινομένου και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 03 Φεβρουαρίου 2022».

