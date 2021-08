Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιές - Αστεροσκοπείο: 60000 στρέμματα κάηκαν το πρώτο 4ημερο του Αυγούστου

Ο αρχικός απολογισμός των καμένων εκτάσεων στη χώρα το πρώτο τετραήμερο του Αυγούστου 2021 ξεπερνάει το 50% της καμένης έκτασης που συνήθως καίγεται σε μια ολόκληρη αντιπυρική περίοδο.

Ο αρχικός απολογισμός των καμένων εκτάσεων στη χώρα για το διάστημα 1-4 Αυγούστου 2021 ξεπερνάει το 50% της καμένης έκτασης που συνήθως καίγεται σε μια ολόκληρη αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με το κέντρο BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Ο αρχικός υπολογισμός των καμένων εκτάσεων των πυρκαγιών στη Ρόδο (1/8/2021), στην Αττική (3/8/2021), στην Εύβοια (3/8/2021) και στην Ανατολική Μάνη (3/8/2021) ανέρχεται στα περίπου 6.000 εκτάρια (60.000 στρέμματα). Το 2020 η συνολική καμένη έκταση ήταν 10.376 εκτάρια, ενώ το 2019 9.405 εκτάρια (ένα εκτάριο ισούται με δέκα στρέμματα).

Λαμβάνοντας υπόψη και τις μεγάλες πυρκαγιές τον Μάιο - Ιούλιο 2021 (Αίγιο 252,22 εκτάρια, Σάμος 406 εκτάρια, Στύρα Ευβοίας 395 εκτάρια, Κεφαλονιά 604 εκτάρια και Σχίνος Κορινθίας 5.020 εκτάρια), η καμένη έκταση φέτος ανέρχεται περίπου στα 124.000 στρέμματα.

Η ομάδα της επιχειρησιακής μονάδας BEYOND του Αστεροσκοπείου (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ) δήλωσε ότι θα προχωρήσει στη λεπτομερή χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων μετά από επεξεργασία εικόνων υψηλής ανάλυσης του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel.

