Φωτιές στην Τουρκία: Καίγεται ο θερμοηλεκτρικός σταθμός του Μίλας (βίντεο)

Η δασική πυρκαγιά εξαπλώθηκε στη μονάδα της πόλης.

Η φωτιά που απειλούσε ένα θερμοηλεκτρικό σταθμό στη νότια Τουρκία, και η οποία είχε τεθεί υπό έλεγχο νωρίτερα, αναζωπυρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Μίλας, Μουχάμετ Τοκάτ, εισήλθε, πλέον, στις εγκαταστάσεις της μονάδας.

Η πυρκαγιά αυτή είχε περικυκλώσει τον θερμοηλεκτρικό σταθμό. Είχε τεθεί υπό έλεγχο χάρη στα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που έστειλε η Ισπανία και στα ελικόπτερα που έριξαν τόνους νερού στους δασωμένους λόφους και τις γειτονικές οικιστικές ζώνες. Όμως οι φλόγες αναζωπυρώθηκαν απόψε.

Ο δήμαρχος του Μίλας, που προέρχεται από το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ανέφερε ότι οι δεξαμενές υδρογόνου που χρησιμοποιείται για την ψύξη του σταθμού έχουν αδειάσει και τις γέμισαν με νερό, για προληπτικούς λόγους.

Ο ίδιος έγραφε στο Twitter: «Σας παρακαλάμε και σας προειδοποιούμε εδώ και μέρες. Η πυρκαγιά περικύκλωσε τον σταθμό. Ζητάμε να έρθει κατεπειγόντως ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος», έγραφε.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο αξιωματούχος ανακοίνωσε πως η δασική πυρκαγιά εξαπλώθηκε μέσα στον θερμοηλεκτρικό σταθμό της πόλης.

«Οι φλόγες μπήκαν στον θερμοηλεκτρικό σταθμό», έγραψε ο Μουχάμετ Τοκάτ, διευκρινίζοντας, εκ νέου, ότι η μονάδα αυτή έχει εκκενωθεί πλήρως.

