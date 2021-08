Παράξενα

Ικαρία: Έκλεισε το αεροδρόμιο λόγω... ασθένειας

Αρρώστησε ο μοναδικός υπάλληλος του πύργου ελέγχου, έκλεισε το αεροδρόμιο. Αύριο αποκαθίστανται οι πτήσεις.

Ξεκινούν από αύριο Πέμπτη 5 Αυγούστου από τις 07:30 το πρωί οι πτήσεις -προγραμματισμένες και έκτακτες που αναβλήθηκαν σήμερα- στο αεροδρόμιο της Ικαρίας όπως δηλώνει σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, «μετά το αιφνιδιαστικό περιστατικό ασθένειας του τηλεπικοινωνιακού υπαλλήλου που υπηρετεί στο αεροδρόμιο του νησιού».

Αποτέλεσμα ήταν να ακυρωθούν και οι τρεις προγραμματισμένες για σήμερα πτήσεις από και προς το νησί (δύο της Aegean και μία της Sky Express).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ήδη από σήμερα Τετάρτη, η ΥΠΑ έχει μεριμνήσει για την αντικατάσταση του ασθενούντος υπαλλήλου με άλλον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος έχει ήδη αποσπαστεί από τη Σάμο στην Ικαρία.

«Η ΥΠΑ, μέσω του αερολιμενάρχη Ικαρίας, ενημέρωσε άμεσα και συγκεκριμένα από τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Αυγούστου 2021 τις αεροπορικές εταιρίες και τις εταιρίες επίγειας εξυπηρέτησης που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο του νησιού για την ασθένεια του υπαλλήλου που είχε ως συνέπεια την ακύρωση των πτήσεων, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι επιβάτες για την αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της πτήσης τους και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους» σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΥΠΑ.

