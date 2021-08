Κοινωνία

Φωτιές: Νύχτα τρόμου σε Ηλεία, Εύβοια και Μεσσηνία (εικόνες)

Μάχη με πολλές εστίες και τεράστια μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. “Κλοιός” στην Αρχαία Ολυμπία. Τεράστιες οι καταστροφές, εκατοντάδες ήδη τα καμένα σπίτια. Εκκένωση δεκάδων οικισμών την Τετάρτη.

Ώρες αγωνίας για την Εύβοια, την Ηλεία και την Μεσσηνία, λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται ανεξέλεγκτες, σε πολλά ισχυρά μέτωπα, πολλά εκ των οποίων έχουν έκταση αρκετών χιλιομέτρων.

Για ακόμη ένα βράδυ, εκατοντάδες πυροσβέστες, στελέχη των ΟΤΑ και εθελοντές, δίνουν άνισο αγώνα με τις πύρινες γλώσσες, προκειμένου να μην υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες και να προστατευθούν περιουσίες, δάση και υποδομές.

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα τρία μεγαλύτερα πύρινα μέτωπα ενισχύθηκαν το βράδυ της Τετάρτης μετά την απόσυρση των εναέριων μέσων.

Η μεγαλύτερη κινητοποίηση αφορά το μέτωπο της βόρειας Εύβοιας όπου νωρίτερα στήθηκε στις Ροβιές μια γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης από θαλάσσης.





Μεγάλη είναι η κινητοποίηση και στην Ηλεία, με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία και τον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος βρίσκεται σε πύρινο κλοιό, όπως και πολλοί οικισμοί και χωριά της περιοχής, που έχουν εκκενωθεί από το απόγευμα της Τετάρτης.

Προβληματισμό προκαλεί και το μέτωπο στην βόρεια Μεσσηνία, στις περιοχές της Οιχαλίας και στο Διαβολίτσι, που απειλούνται από την λαίλαπα, λόγω της οποίας οι Αρχές προχώρησαν σε εκκένωση πολλών οικισμών.

