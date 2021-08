Πολιτισμός

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Ολονύχτια “μάχη” με τις φλόγες

Τιτάνια η προσπάθεια των πυροσβεστών. Για αναζοπύρωση στο μέτωπο έκανε λόγο μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν σήμερα το πρωί οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Αρχαία Ολυμπία, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να το κρατήσουν μακριά από τον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο και τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Βασίλης Γιαννόπουλος, μιλώντας στον εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλοκαίρι Μαζί", είπε πως υπάρχει αναζοπύρωση στην περιοχή, ενώ ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή και τόνισε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια η φωτιά να μην περάσει την κορυφογραμμή. Παράλληλα, έκανε έκκληση να σταλούν και άλλα εναέρια μέσα.





Πέντε εναέρια μέσα ξεκίνησαν να επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας στην Αρχαία Ολυμπία, δίνοντας, μαζί με τις ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, τη μάχη για να μην φθάσει η φωτιά στον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο και τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις αποτελούνται από 174 πυροσβέστες με 52 οχήματα και εννέα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, καθώς και η ομάδα συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ακόμη, στην περιοχή βρίσκεται και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος».

Επίσης, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση και η φωτιά απομακρύνθηκε από την Ολυμπιακή Ακαδημία και το Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας και κατευθύνθηκε προς το Ξενοδοχείο Αμαλία και την περιοχή Μιράκα για την οποία είχε δοθεί εντολή εκκένωσης από το απόγευμα της Τετάρτης.

Παράλληλα, πάντα σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν ήδη ενημερωθεί οι κάτοικοι των κοινοτήτων Λαντζόι και Λιναριά, προκειμένου να είναι έτοιμοι, αν χρειαστεί να γίνει εσπευσμένα απομάκρυνση των πολιτών στις περιοχές αυτές.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, στην περιοχή υπάρχει άπνοια και επιχειρούν πυροσβέστες από άλλες περιοχές της χώρας, καθώς και κλιμάκια του στρατού από την Τρίπολη και από τον Πύργο.



Ακόμη, ο κ. Φαρμάκης ανέφερε ότι μέτωπο της φωτιάς κατευθύνεται προς την περιοχή Λάλα, καίγοντας δασική έκταση, χωρίς όμως να απειλεί κατοικημένες περιοχές.





