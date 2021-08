Αθλητικά

Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στην Αθήνα (εικόνες)

Η άφιξη και η υποδοχή του χρυσού Ολυμπιονίκη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».



Πάνω σ΄ έναν Ολυμπιονίκη, «έπεσαν» οι λιγοστοί που βρέθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυxτα στην αίθουσα αφίξεων του «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Μίλτο Τεντόγλου από το Τόκιο, μέσω Βιέννης, αφίχθη στο αεροδρόμιο της ελληνικής πρωτεύουσας, ενώ τον Ολυμπιονίκη του άλματος εις μήκος, υποδέχθηκαν ο ΓΓ Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα.

Ο νεαρός άλτης ήταν συγκλονιστικός στον τελικό του αγωνίσματος, καθώς μέχρι να κάνει το έκτο άλμα του, είχε πέσει στην τέταρτη θέση και ήταν εκτός μεταλλίων.

Αλλά στην τελευταία του προσπάθεια, ο πρωταθλητής από τα Γρεβενά, «πέταξε» στα οκτώ μέτρα και 41 εκατοστά, αφήνοντας «στα κρύα του λουτρού» τον Κουβανό, Χουάν Μιγκέλ Ετσεβαρία, ο οποίος είχε το ίδιο άλμα, αλλά χειρότερη δεύτερη προσπάθεια (8.15μ ο Τεντόγλου και 8.09μ ο Ετσεβαρία).

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Μίλτος Τεντόγλου, μεταξύ άλλων, είπε: «Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ να με υποδεχθείτε. Είμαι κουρασμένος από το ταξίδι. Ήταν λίγο περίεργα φέτος λόγω covid και το ταξίδι και η διαμονή. Έχω πάει σε αρκετούς αγώνες και ήξερα πώς να κινηθώ. Το διαχειρίστηκα πολύ καλά. Ήμουν ήρεμος και ακολούθησα το πλάνο. Το πρότυπο μου είναι ο Ιβαν Πεντρόσο, άλτης μήκους από την Κούβα.



Το πιστεύω ότι ήταν καλύτερος αθλητής από εμένα και στον αγώνα ήταν καλύτερος (σ.σ αναφερόμενος στον Κουβανό αντίπαλό του Ετσεβαρία). Απλά έτυχε να τον κερδίσω. Και τη δεύτερη θέση να έπαιρνα δεν θα είχα πρόβλημα. Αντιδρώ πολύ καλά στην πίεση. Μπορεί να πάω στις τελευταίες προσπάθειες και να κάνω καλή επίδοση και συμβαίνει συνέχεια. Μόνο μια φορά πήδηξα καλά στην πρώτη μου προσπάθεια στο κλειστό στο Τόρουν που είχα το πόδι μου και ήταν σαν η πρώτη φορά να ήταν η τελευταία. Μάλλον συγκεντρώνομαι και ξέρω τι να κάνω. Είναι δύσκολο να αγωνίζεσαι σε τελικό το πρωί. Ευτυχώς που είχα πάει νωρίτερα και είχα προετοιμαστεί».

