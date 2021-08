Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Πρεβολαράκη: Ήττα από την Βαλβέρδε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H Πρεβολαράκη περιμένει την πορεία της Βαλβέρδε για να της δώσει νέα ευκαιρία για την διεκδίκηση ενός μεταλλίου, μέσω των ρεπεσάζ.



Η Μαρία Πρεβολαράκη ηττήθηκε με 11-4 από την Λουϊζα Ελίζαμπεθ Μελέντρες Βαλβέρδε στον εναρκτήριο αγώνα της, στην φάση των «16» του Ολυμπιακού τουρνουά πάλης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, δεν μπήκε καλά στο ταπί και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 5-2 στο ημίχρονο. Το άγχος μεταφέρθηκε στην Πρεβολαράκη και η αθλήτρια από το Εκουαδόρ πήρε την νίκη.

Πλέον, η Πρεβολαράκη περιμένει την πορεία της Βαλβέρδε και εάν θα φτάσει έως τον τελικό, για να της δώσει νέα ευκαιρία για την διεκδίκηση ενός μεταλλίου, μέσω των ρεπεσάζ.

Ειδήσεις σήμερα

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Ολονύχτια “μάχη” με τις φλόγες

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος την Πέμπτη (χάρτης)

Καιρός: καύσωνας με 45άρια και συννεφιά την Πέμπτη