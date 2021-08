Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κυνηγάκης: 5ος στην κολύμβηση, μετά από τρομερή εμφάνιση

Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα, ο 22χρονος Έλληνας κολυμβητής κατάφερε να τερματίσει 5ος στα 10 χιλιόμετρα κολύμβησης με χρόνο 1:49:29.2

Ο Άλκης Κυνηγάκης έκανε έναν συγκλονιστικό αγώνα στα 10χλμ ανοιχτής θάλασσας, τερματίζοντας εντέλει στην πέμπτη θέση και δείχνοντας ότι το μέλλον είναι όλο δικό του. Μετά το τέλος του αγώνα του, ο 22χρονος κολυμβητής μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για τις δυσκολίες στην προετοιμασία του και το ψυχολογικό βάρος που κουβαλούν οι αθλητές.

«Ήταν ένας αρκετά περίπλοκος αγώνας, απαιτούσε να έχεις καλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, στα 10χλμ. Πίστεψα ότι θα πάρω το μετάλλιο, να σας πω την αλήθεια. Το πίστεψα πολύ! Νομίζω έφταιξε ένα άνοιγμα που έκανα για να φτάσω τους προπορευόμενους, κοντά στο 6ο χιλιόμετρο. Θα το κυνηγήσω στο Παρίσι, να πάρω ένα μετάλλιο.

Είμαι χαρούμενος με την πέμπτη θέση, εννοείται αυτό. Όλοι οι κόποι μου αυτόν τον καιρό ανταμείφθηκαν με το παραπάνω. Το συγκεκριμένο είναι αρκετά απαιτητικό αγώνισμα, θέλει τακτική και μυαλό. Δεν είναι σαν την πισίνα που πας και ακουμπάς στον τοίχο.

Χαίρομαι που είμαι εδώ, αν δεν είχαν γίνει οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα είχα σαλτάρει. Εμείς δεν έχουμε άλλους αγώνες μεγάλους, μέσα στη χρονιά. Η Ολυμπιάδα είναι ένας στόχος τετραετίας, που έγινε πενταετίας. Αν δεν γινόταν, θα είχαμε ιδιαίτερα ψυχολογικά προβλήματα όλοι οι αθλητές» τόνισε ο Κυνηγάκης και πρόσθεσε για τις δυσκολίες που είχε μπροστά του:

«Χωρίς τον προπονητή και την οικογένειά μου, δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι είχα ιδιαίτερους συμμάχους μαζί μου αυτή την πενταετία. Τα ξέρετε, τα είπε κι ο Θοδωρής Ιακωβίδης, είμαστε μόνοι μας και παλεύουμε.

Λείπει πολύ ο κόσμος. Είμαστε μόνοι μας συνέχεια, στο σκοτάδι μας και ερχόμαστε εδώ. Προσωπικά, αυτές τις είκοσι μέρες που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός μήνας, να το πω έτσι, είδα πάρα πολλή αγάπη από τον κόσμο».

