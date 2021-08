Κόσμος

ΗΠΑ: Πύρινη “κόλαση” στην Καλιφόρνια (εικόνες)

Τουλάχιστον 2.000 κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν «αμέσως» από τα σπίτια τους.

Κάπου 2.000 κάτοικοι της Καλιφόρνιας κλήθηκαν χθες Τετάρτη να απομακρυνθούν «αμέσως» από τα σπίτια τους, καθώς τα πλησιάζει απειλητικά η πυρκαγιά που οι αρχές βάπτισαν Ντίξι, η μεγαλύτερη στην Καλιφόρνια φέτος, που ενισχύθηκε από σφοδρούς ανέμους.

«Αν παραμείνατε, πρέπει να απομακρυνθείτε προς τα ανατολικά, αμέσως», τόνισε μέσω Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πλούμας, γράφοντας τη λέξη «αμέσως» με κεφαλαία για έμφαση, απευθυνόμενο στους κατοίκους των κοινοτήτων Γκρίνβιλ και Τσέστερ.

«Αν δεν μπορέσετε να απομακρυνθείτε (...) καταφύγετε στο γήπεδο μπέιζμπολ του γυμνασίου της Τσέστερ», πρόσθεσε.

Η πυρκαγιά Ντίξι μαίνεται σε δάση της βόρειας Καλιφόρνιας από τα μέσα Ιουλίου· ειδικοί τη θεωρούν άμεση συνέπεια της κλιματικής κρίσης, που προκαλεί καύσωνες και ξηρασία σε όλο τον κόσμο, ειδικά στη βόρεια Αμερική.

