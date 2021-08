Πολιτισμός

Φωτιά την Αρχαία Ολυμπία - Μενδώνη: Ο αρχαιολογικός χώρος δεν έχει υποστεί καμία αλλοίωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η υπουργός Πολιτισμού για το πύρινο μέτωπο στην Αρχαία Ολυμπία και τον αρχαιολογικό χώρο. Ποια είναι η κατάσταση στο Τατόι.

Για αναζωπύρωση της φωτιάς στην Αρχαία Ολυμπία έκανε λόγο η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», ωστόσο, τόνισε ότι δεν απειλεί τις εγκαταστάσεις του αρχαιολογικού χώρου.

Η κ. Μενδώνη σημείωσε ότι δόθηκε υπεράνθρωπη προσπάθεια για να αποφευχθεί η καταστροφή.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για τα συστήματα πυρόσβεσης στην Αρχαία Ολυμπία, η κ. Μενδώνη τόνισε ότι «όλα τα συστήματα πυροπροστασίας λειτουργούν πλήρως και στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο».

Σημείωσε ακόμα ότι το μέτωπο της φωτιάς αυτή την στιγμή δεν είναι κοντά στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος σύμφωνα με την υπουργό Πολιτισμού δεν έχει υποστεί καμία αλλοίωση.

«Όλα τα συστήματα πυροπροστασίας λειτουργούν και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα» τόνισε η κ. Μενδώνη ωστόσο πρόσθεσε ότι «αν προκύψει μεγάλο μέτωπο εκεί θα δοκιμαστούν όλα»

Σχετικά με την κατάσταση στο Τατόι είπε ότι τα πράγματα είναι απολύτως ασφαλή στο πρώην Βασιλικό Κτήμα και σημείωσε ότι τα δεκάδες αντικείμενα και ο αρχαιολογικός χώρος δεν κινδύνεψαν. Προληπτικά, όπως είπε, έγινε η απομάκρυνση κάποιων αντικειμένων με ιδιαίτερη αξία.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε ότι στο δεν υπήρχε θέμα καταστροφής, καθώς όπως είπε δώθηκε μεγαλη μάχη για το πρώην βασιλικό κτήμα.

Ωστόσο, σημείιωσε ότι στην Αρχαία Ολυμπία τα πράγματα ειναι πιο σύνθετα. «Τα συστήματα πυρόσβεσης είχαν αντικατασταθεί με εξελιγμένα συστήματα και θεωρώ ότι προστατεύεται επαρκώς ο αρχαιολογικός χώρος».

Για τις φωτιές τόνισε ότι η παρατετμανέι ξηρασία αυξάνει τον κίνδυνο των πυρκαγιών, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για αντιακατάσταση δέντρων τόνισε ότι «το οικοσύστημα είναι πολύπλοκο, δεν μπορούμε να λέμε ότι έτσι απλά αλλάζουμε δέντρα».

Ειδήσεις σήμερα

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος την Πέμπτη (χάρτης)

Καιρός: καύσωνας με 45άρια και συννεφιά την Πέμπτη

Φωτιά στη Ρόδο: Άρχισε η καταγραφή των ζημιών - Τι πρέπει να κάνουν οι πληγέντες