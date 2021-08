Οικονομία

Σκυλακάκης: Οι πυρόπληκτοι δεν θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ

Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους και ο "κουμπαράς" για τις φυσικές καταστροφές. Τι είπε για τις φοροελαφρύνσεις.



«Θα ενεργοποιηθεί άμεσα από την κυβέρνηση ολόκληρο το πακέτο μέτρων που προβλέπεται για τους πυρόπλυκτους και για τις επιχειρήσεις θα υπάρξει μια συνολική παρέμβαση και θα γίνει με ταχύτητα για να μην ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι άνθρωποι», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Για το Ταμείο Ανάκαμψης ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι «έχουμε βάλει ένα πολύ μεγάλο ποσό για την πολιτική προστασία. Συνολικά έχουμε ένα πρόγραμμα για την πολιτική προστασία πάνω από 1 δις. Ήδη δώσαμε φέτος σημαντικά ποσά για την προληπτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Μεγαλύτερη από οποιαδήπορε άλλη φορά».

«Πρέπει να φτιάξουμε έναν κουμπαρά για τις φυσικές καταστροφές. Τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές από τις φωτιές τις σηκώνει ο κρατικός προυπολογισμός, ο οποίος έχει σηκώσει τετάστια βάρη», τόνισε ακόμα ο κ. Σκυλακάκης.

Σχετικά με το ενδεχόμενο φοροελαφρύνσεων είπε ότι «όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία τη οικνονομίας»

«Παρά τις δυσκολιες τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα στον τουρισμό από ότι είχαμε προγραμματίσει και αν καταφέρουμε να κρατηθούμε θα έχουμε έναν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και αυτό θα μας δώσει δημοσιονομικό χώρο, για τα επόμενα χρόνια και θα ξαναδούμε όλα τα νούμερα και από τελη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη θα μπορούμε να σας πούμε τι μπορούμε να κάνουμε από το 2022 και μετά», ανέφερε ο κ. Σκυλακάκης.

Για θέμα του ΕΝΦΙΑ για τους πυρόπληκτους είπε ότι είναι ήδη θεσμοθετημένο και δεν θα πληρώσουν. «Τώρα είναι η κούρσα για να δούμε ποιοι ακριβώς είναι για να μην τους έρθει καν εκκαθαριστικό», υπογράμμισε ο κ. Σκυλακάκης.

