Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιές: Μεγάλες ποσότητες μικροσωματιδίων στον αέρα - Εικόνα από δορυφόρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαμηλή η ποσότητα εξαιτίας των πολλών πυρκαγιών. Πότε αναμένεται βελτίωση της ποσότητας του αέρα.

Χαμηλή είναι και σήμερα η ποιότητα του αέρα πάνω από τη χώρα μας και γενικότερα την Ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας των πολλών πυρκαγιών στην περιοχή.

Μια δορυφορική εικόνα ορατού φάσματος που το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr επεξεργάστηκε νωρίς το πρωί σήμερα, αποκαλύπτει τη μετεωρολογική κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένας μεγάλος αριθμός δασικών πυρκαγιών που βρίσκεται σε εξέλιξη, κυρίως σε Ελλάδα και Τουρκία, απελευθερώνει πολύ μεγάλες ποσότητες μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Ο καπνός παρασύρεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις εστίες των πυρκαγιών και φτάνει μέχρι τη Βόρεια Αφρική.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το meteo, υψηλή είναι και η συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης πάνω από την περιοχή μας, η οποία συμβάλλει επίσης στη χαμηλή ποιότητα του αέρα. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας λόγω της υψηλής συγκέντρωσης μικροσωματιδίων και της υγρασίας παρατηρείται υγρά αχλύς και ομίχλη.

Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα αναμένεται από την Παρασκευή με την ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων που θα απομακρύνουν μεγάλη ποσότητα ρύπων.

Ειδήσεις σήμερα

Σκυλακάκης για πυρόπληκτους: Δεν θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κυνηγάκης: 5ος στην κολύμβηση, μετά από τρομερή εμφάνιση

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος την Πέμπτη (χάρτης)