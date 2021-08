Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα - Τζανάκης: Μάσκες παντού, εκτός αν είμαστε μόνοι μας

"Καμπανάκι" από Τζανάκη - Λινού για την μετάλλαξη Δέλτα και την μεταδοτικότητα της.



"Ήταν προεξοφλημένο ότι θα πάμε στις 3.500 κρούσματα σαν μέσο όρο μέχρι τις 15 Αυγούστου και αυτό επιβεβαιώνεται", τόνισε, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί", ο Καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκος Τζανάκης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι "έχει επιβραδυνθεί ο αριθμός των νοσηλειών με 200 κάθε μέρα, αντί για 300 που είχαμε προβλέψει, ενώ οι διασωληνωμένοι προς τα μέσα Αυγούστου προβλέπουμε ότι θα φτάσουν μεταξύ 220 – 280".

Σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη, "αυτές είναι διαχειρίσιμες καταστάσεις. Τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μηνός υπολογίζουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε το 50 % με 60 % της ισχύος του υγειονομικού μας συστήματος" και πρόσθεσε "αρκεί να μην μας εκπλήξει ο ιός και να μην εκπλήξουμε και τους εαυτούς μας με την συμπεριφορά μας, η οποία θα πρέπει να τροποποιηθεί μπροστά σε ένα στέλεχος το οποίο μεταδίδεται αερογενώς".

Σημείωσε ακόμα ότι "θα πρέπει η επιτροπή κατά πάσα πιθανότητα να αναθεσπίσει τα υγειονομικά της πρωτόκολλα".

"Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε χωρίς μάσκες πουθενά, εκτός αν είμαστε μόνοι ή με πολύ λίγο κόσμο", είπε ο κ. Τζανάκης, ενώ τόνισε ότι "πρέπει να καταργηθούν οι ναργιλέδες στα καταστήματα, καθώς όπως είπε αυτές οι συσκευές μπορεί να είναι ένα εκκολαπτήριο ιού".

Από την πλευρά της η καθηγήτρια Αθηνά Λινού, τόνισε ότι πρέπει να επαναφέρουμε όλα τα μέτρα ατομικής προστασία. Μάσκες σε όλα τα ΜΜΜ, τήρηση αποστάσεων, συχνά τεστ. Για τον εμβολιασμό τόνισε ότι πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι προστατεύει από την σοβαρή νόσο και πρέπει να κινηθούμε όλοι σε επίπεδο αλληλεγγύης.

