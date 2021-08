Πολιτική

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις φωτιές: Και ο Στρατός στη μάχη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη. Ανακοινώσεις από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή, του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Θόδωρου Λιβάνιου, του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η περαιτέρω ενεργός συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην πρόληψη και διαχείριση των πυρκαγιών. Ειδικότερες ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν στις 12.00 από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στην Ηλεία μεταβαίνει ο πρωθυπουργός

Στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές της Ηλείας θα μεταβεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Ποιες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη επιχειρούν:

Στην δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Ηράκλεια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας, 174 πυροσβέστες, με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 52 οχήματα, ομάδα Σ.μη.Ε.Α., το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το 1 Ε/Π ως συντονιστικό. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

174 πυροσβέστες, με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 52 οχήματα, ομάδα Σ.μη.Ε.Α., το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το 1 Ε/Π ως συντονιστικό. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Στην δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 3η Αυγούστου, στην περιοχή Μυρτιά του δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 'Αννας Ευβοίας, επιχειρούν 165 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 57 οχήματα, 3 Α/Φ και 3 Ε/Π εκ των οποίων το 1 Ε/Π ως συντονιστικό. Συνδρομή παρέχουν 82 πυροσβέστες από τη Γαλλία, το Λιμενικό Σώμα, ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

επιχειρούν 165 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 57 οχήματα, 3 Α/Φ και 3 Ε/Π εκ των οποίων το 1 Ε/Π ως συντονιστικό. Συνδρομή παρέχουν 82 πυροσβέστες από τη Γαλλία, το Λιμενικό Σώμα, ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. Στην δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Μέλπεια του Δήμου Οιχαλίας Μεσσηνίας, επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Στην δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 3η Αυγούστου, στην περιοχή 'Ανω Βαρυμπόμπη, του δήμου Αχαρνών Αττικής, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και περιοδικά τα εναέρια μέσα. Συνδρομή παρέχουν 40 πυροσβέστες από τη Κύπρο, ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, η ΕΛ.ΑΣ., πολυάριθμες εθελοντικές ομάδες καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.