Αντετοκούνμπο: Στην Ακρόπολη με το τρόπαιο του NBA! (εικόνες)

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Κώστας και η μητέρα τους με το κύπελλο του NBA. Δείτε φωτογραφίες...

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο αδελφός του Θανάσης βρίσκονται στην Ελλάδα μαζί με το τρόπαιο του ΝΒΑ και απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης

Μπορεί εξαιτίας της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη να ακύρωσαν το event στα Σεπόλια, ωστόσο ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Κώστας και η μητέρα τους, με τους δύο παίκτες των Μπακς βρέθηκαν χθες (4/8) στην Ακρόπολη μαζί με τα τρόπαια, με τις φωτογραφίες τους να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

My brother saw @Giannis_An34 in Athens on vacation. I was just at work. How did your day go? pic.twitter.com/JNbvA42MZC