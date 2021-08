Κόσμος

Φωτιές στην Τουρκία: Εκκενώνουν περιοχές με βάρκες (εικόνες)

Χάος από τις φωτιές στην Τουρκία. Το πύρινο μέτωπο συνεχίζει να μαίνεται και έχει πλησιάσει επικίνδυνα θερμοηλεκτρικό σταθμό.



Σωστικά συνεργεία απομακρύνουν σήμερα εκατοντάδες χωρικούς από τις εστίες τους διά θαλάσσης, καθώς πυρκαγιά που συνεχίζει να μαίνεται έχει πλησιάσει επικίνδυνα θερμοηλεκτρικό σταθμό όπου είναι αποθηκευμένοι χιλιάδες τόνοι λιγνίτη.

Υπό τον ήχο σειρήνων που καλούσαν να εκκενωθεί η περιοχή, κάτοικοι με τα λιγοστά υπάρχοντά τους που μπόρεσαν να περισώσουν από τα σπίτια τους επιβιβάστηκαν σε εξωλέμβια της ακτοφυλακής, που κινητοποιήθηκαν από το λιμάνι Ερέν, όχι μακριά από την πόλη Μίλας, στα όρια της οποίας βρίσκεται ο θερμοηλεκτρικός σταθμός, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Οι πυρκαγιές άνευ προηγουμένου που σαρώνουν την Τουρκία εδώ και πάνω από μια εβδομάδα αποδίδονται από ειδικούς στον ακραίο καύσωνα που πλήττει το νότιο τμήμα της χώρας και την κλιματική αλλαγή. Οι τοπικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεξαμενές υδρογόνου που χρησιμοποιείται για την ψύξη του σταθμού, ο οποίος λειτουργεί με καύσιμο και με λιγνίτη, άδειασαν και κατόπιν εργαζόμενοι τις γέμισαν νερό προληπτικά.

«Όμως υπάρχει κίνδυνος η φωτιά να εξαπλωθεί στους χιλιάδες τόνους λιγνίτη που βρίσκονται στο εσωτερικό», του σταθμού δήλωσε, ανήσυχος, ο Οσμάν Γκούρουν, τοπικός αξιωματούχος.

Φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από τον δήμαρχο της Μίλας, τον Μουχαμέτ Τόκατ, απαθανατίζουν φλόγες προ των πυλών του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού.

«Ο σταθμός εκκενώνεται πλήρως», ανέφερε μέσω Twitter ο κ. Τόκατ, που ανήκει στο αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο την Τετάρτη, χάρη στις προσπάθειες δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών που έστειλε η Ισπανία και ελικοπτέρων. Όμως οι φλόγες αναζωπυρώθηκαν χθες το απόγευμα.

«Σας παρακαλούσαμε και σας προειδοποιούσαμε εδώ και μέρες. Η πυρκαγιά έχει ζώσει τον θερμοηλεκτρικό σταθμό», ανέφερε νωρίτερα χθες ο δήμαρχος της Μίλας, ζητώντας «να σταλεί επειγόντως ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος» στην περιοχή του.

Πάνω από 180 πυρκαγιές

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δέχεται σφοδρές επικρίσεις για το πώς χειρίζεται τις πυρκαγιές, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, παραχωρούσε συνέντευξη ζωντανά στην τηλεόραση όταν δόθηκε εντολή εκκένωσης· αναγνώρισε πως ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός «διατρέχει κίνδυνο να καταστραφεί από τη φωτιά».

Πάνω από 180 πυρκαγιές απανθράκωσαν δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές στα τουρκικά παράλια στη Μεσόγειο από την περασμένη Τετάρτη. Οι φωτιές εξάλλου έπληξαν τουριστικούς προορισμούς, όπου μόλις είχε μπορέσει να ξαναρχίσει η δραστηριότητα, έπειτα από μήνες περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Σύμφωνα με την υπηρεσία δορυφορικής παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η «ισχύς της ακτινοβολίας» των πυρκαγιών στην Τουρκία βρίσκεται σε επίπεδο «χωρίς προηγούμενο» από το 2003.

Η αντιπολίτευση προσάπτει στον πρόεδρο Ερντογάν πως δεν φρόντισε να συντηρηθεί ο στόλος των τουρκικών πυροσβεστικών αεροσκαφών και ότι άργησε να δεχθεί τη διεθνή βοήθεια που προσφέρθηκε στην Τουρκία.

Το τουρκικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο (RTUK) προειδοποίησε τα τηλεοπτικά δίκτυα εναντίον της μετάδοσης ειδήσεων για τις φωτιές που θα μπορούσαν να «προκαλέσουν φόβο και ανησυχία» στον πληθυσμό.

Ο κ. Ερντογάν κατηγόρησε από την πλευρά του την αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να προσποριστεί πολιτικό όφελος από τις πυρκαγιές, παρότι και άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, πλήττονται επίσης από το φαινόμενο. «Οι δασικές πυρκαγιές είναι διεθνής απειλή, όπως η πανδημία του νέου κορονοϊού», επιχειρηματολόγησε, υπερασπιζόμενος τον εαυτό του και την κυβέρνησή του. «Όπως σε όλο τον κόσμο, υπάρχει μεγάλη αύξηση των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει θέση για μικροπολιτική στο ζήτημα αυτό», υποστήριξε ο αρχηγός του κράτους.

«Πόλεμος»

Τις πρώτες ημέρες των πυρκαγιών, αρθρογράφοι και σχολιαστές φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ είχαν κατηγορήσει το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), αυτονομιστική κουρδική οργάνωση που η Άγκυρα και οι δυτικοί σύμμαχοί της χαρακτηρίζουν τρομοκρατική, πως ευθυνόταν για τις πυρκαγιές. Όμως πλέον οι αρχές αποδίδουν τις πυρκαγιές στο κύμα καύσωνα που εξακολουθεί να πλήττει τη νότια Τουρκία.

Ειδικοί έχουν τονίσει ότι η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει τη συχνότητα και την ένταση των δασικών πυρκαγιών σε χώρες όπως η Τουρκία. Ο τούρκος υπουργός Γεωργίας, ο Μπεκίρ Πακντεμιρλί, σημείωσε ότι η θερμοκρασία στην πόλη Μαρμαρίς, στο Αιγαίο, έσπασε ιστορικό ρεκόρ, φθάνοντας τους 45,5° Κελσίου αυτή την εβδομάδα. «Είμαστε σε πόλεμο», είπε ο υπουργός σε δημοσιογράφους. «Πρέπει να κρατήσουμε ακμαίο το ηθικό μας (...). Καλώ τους πάντες να κάνουν υπομονή».

