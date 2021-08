Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Πέμπτης

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Ποια ευνοούνται σήμερα και ποια όχι.

Κριός: Είστε αρκετά επιρρεπείς σε λάθη και αυτό που κάνετε σήμερα είναι να αναστατώνεστε και χωρίς να έχετε ένα λόγο ή που νομίζετε ότι ο δικός σας λόγος είναι ο πιο ισχυρός από όλους… Ερωτικά, είστε έτοιμοι να κάνετε μία κίνηση που θα τη μετανιώσετε γιατί η λογική σας σκέφτεται περίεργα σήμερα και σας δίνει εξίσου περίεργες εντολές… Επαγγελματικά, βγαίνετε μπροστά και υπερασπίζεστε κάτι που το πιστεύετε!



Ταύρος: Μία μέρα για εσάς με έμφαση στις σχέσεις σας και αυτό που σας κάνει να νιώθετε ασφάλεια είναι όταν σας επιβεβαιώνουν και κυρίως εκτιμούν τις γνώσεις σας… Έτσι λοιπόν στα επαγγελματικά σας έχετε μία πρωτότυπη ιδέα η οποία μπορεί να σας κάνει να νιώσετε πολύ χρήσιμοι… Ερωτικά, κοιτάξτε να αξιολογείτε σωστά αυτά που σας λένε και μην τα υπερ-αναλύετε!



Δίδυμοι: Μέρα που μπορείτε να καταλάβετε τους περιορισμούς στην εργασία σας και να ψάξετε για εναλλακτικές λύσεις… Επαγγελματικά, αυτό που φοβάστε είναι ότι επανέρχονται θέματα που δεν μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε με την προσοχή που θα έπρεπε και τελικά να σας ξεφύγει κάτι… Ερωτικά, είστε στο σημείο που πρέπει να επανεξετάσετε τα θέματα από την αρχή!



Καρκίνος: Είστε και σήμερα σε έντονη ερωτική διάθεση και θα βρείτε και την ανταπόκριση που θέλετε κυρίως από αυτούς που σας εξιτάρουν το ενδιαφέρον… Έχετε και ωραίες ιδέες για έξοδο σήμερα οπότε καλά θα κάνετε να βγείτε και κυρίως να πάτε κάπου που έχετε ξαναπάει για να σας έρθουν στο μυαλό ωραίες αναμνήσεις… Επαγγελματικά, είστε έτοιμοι να βάλετε σε εφαρμογή κάτι που έχετε αναβάλλει αρκετές φορές!



Λέων: Μία μέρα για εσάς που θα ασχοληθείτε με κάτι που στο σπίτι σας δεν το θεωρείτε και πρώτη προτεραιότητα… Ερωτικά, αυτό που σας αγχώνει είναι ότι υπάρχει μία κάποια παύση και δεν μπορείτε να καταλάβετε το λόγο και σας ρίχνει ψυχολογικά… Επαγγελματικά, έχετε καταλάβει ότι πρέπει να ρίξετε τους τόνους και κυρίως να κάνετε κάτι που δεν πρέπει να το ανακοινώσετε σε κανέναν!



Παρθένος: Μία μέρα για εσάς με πολλές μετακινήσεις και επαφές και αυτό που θα επιδιώξετε είναι να μιλήσετε με κάποιους που έχετε αρκετό καιρό να ασχοληθείτε και βέβαια να έχετε κάτι ενδιαφέρον να μάθετε… Ερωτικά, σας εξιτάρουν οι επαφές που εμπεριέχουν φλερτ και έτσι νιώθετε ποθητοί και ερωτικοί… Αυτό που όμως θέλετε είναι μια μεγαλύτερη διασφάλιση η οποία θα σας κάνει να θέλετε και περισσότερα… Επαγγελματικά, υπάρχει δυσκολία στο να παρθεί μία απόφαση!



Ζυγός: Ευτυχώς που εσείς όταν κάνετε έξοδα είστε σίγουροι ότι σας αρέσουν και τα ευχαριστιέστε ή τουλάχιστον έτσι νομίζετε ότι καλύπτετε τις ανάγκες σας… Ερωτικά, είστε αρκετά απρόβλεπτοι και αυτό σας κάνει να αποσυντονίζετε και τους άλλους… Φυσικά και υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να τα συζητήσετε αλλά τα αποφεύγετε… Επαγγελματικά, μην περιμένετε να έρθει μία λύση από μόνη της!



Σκορπιός: Είναι μία μέρα η σημερινή που έχετε έντονο εγωισμό που προέρχεται από συναισθηματική φόρτιση… Αυτό που λειτουργεί σωστά σήμερα είναι το κριτήριό σας σε θέματα επαγγελματικά και γι’ αυτό αν αλλάξετε άποψη για κάτι θα το κάνετε για πολύ συγκεκριμένο λόγο… Ερωτικά, καταλαβαίνετε τα πάντα εκτός από το να σας δείχνουν αδιαφορία!



Τοξότης: Είστε λίγο κλειστοί σήμερα και παρόλο που αυτό που σας χρειάζεται είναι μία τονωτική ένεση που την έχετε στα χέρια σας αλλά δεν αποφασίζετε να την χρησιμοποιήσετε ξέρετε όμως ότι αυτό είναι η σιγουριά σας… Ερωτικά, όλο και μιλάτε και μάλιστα ανοίγεστε ή αφήνετε περιθώρια που δεν είστε σίγουροι ότι θα μπορέσετε να τα διαχειριστείτε αργότερα…. Επαγγελματικά, πρέπει να ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα!



Αιγόκερως: Μία μέρα για εσάς με κοινωνικές υποχρεώσεις και αν θέλετε να τις αποφύγετε δεν μπορείτε να βρείτε μία καλή δικαιολογία οπότε ορθώς και θα πάτε… Ερωτικά, υπάρχει μία καθυστέρηση ή μάλλον μία παρεξήγηση που σας κάνει να πιστεύετε ότι αδιαφορούν για εσάς ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα… Επαγγελματικά, να κοιτάτε τον στόχο σας και μην αναλώνεστε με περιττά!



Υδροχόος: Μία μέρα με αρκετές επαγγελματικές υποχρεώσεις άλλες που τις ξέρετε και άλλες που θα τις μάθετε και θα σας μπουν σφήνα κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν μπορείτε να κάνετε και σωστή αξιολόγηση χρόνου… Ερωτικά, σας είναι πιο εύκολο να μιλάτε χωρίς να μπαίνετε σε λεπτομέρειες και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί ανησυχίες… Δίνετε ένα πλαίσιο αλλά δεν εξηγείτε τα επιμέρους… Επαγγελματικά, υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες και έτσι θα πρέπει να βρείτε μία άλλη λύση!



Ιχθύες: Μία μέρα για εσάς με αρκετή φιλοσοφία λίγο διάσπαρτη όμως και αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε είναι συγκεκριμένο προγραμματισμό στην εργασία σας γιατί έχετε περιορισμούς ή δεν έχετε την υποστήριξη που θα θέλατε… Ερωτικά, είναι μία ευκαιρία να περιγράψετε κάτι πολύ γενικά αλλά να δημιουργήσετε μία γλυκιά προσμονή… Επαγγελματικά, σας αρέσει να σας επαινούν και μάλιστα ή δυνατόν και με χρήμα!

