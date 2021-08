Κοινωνία

Καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Μετά τον καύσωνα, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι

Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους την Παρασκευή. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο Παρασκευή (06-08-2021), σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι η λήξη του καύσωνα στις περισσότερες περιοχές, η επικράτηση ενισχυμένων ανέμων και οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Πιο αναλυτικά:

1. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, με εξαίρεση την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 3 με 5 βαθμούς Κελσίου.



2. Ισχυροί δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν τόσο στα πελάγη και τα νησιά όσο και στις ηπειρωτικές περιοχές. Από το απόγευμα στη βόρεια Ελλάδα, με το πέρασμα του ψυχρού μετώπου που είναι το κύριο αίτιο αυτής της μεταβολής του καιρού, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί και πρόσκαιρα θα ενισχυθούν σε πολύ ισχυρούς.

3. Σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, που πιθανόν να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, θα εκδηλωθούν από νωρίς το απόγευμα μέχρι τις βραδινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.



Το Σαββατοκύριακο (07,08-08-2021) η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Από τη Δευτέρα και μέχρι την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο και θα φτάσει στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά έως τους 40 με 42 βαθμούς, ενώ στη συνέχεια θα σημειώσει πτώση.

