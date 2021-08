Οικονομία

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού: Πληρώνονται οι αναστολές Ιουλίου

Θα γίνουν καταβολές συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, σε 30.586 δικαιούχους. Θα πληρωθούν επίσης καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στο τουρισμό.



Την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021, θα πραγματοποιηθούν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταβολές, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, σε 30.586 δικαιούχους. Οι πληρωμές αφορούν:

Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Ιούλιο 2021 για συνολικά 29.826 δικαιούχους, στους οποίους θα κατευθυνθεί το ποσό των 14.685.576 ευρώ για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις καλλιτεχνών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 (υπόλοιπα) για συνολικά 730 δικαιούχους, στους οποίους θα κατευθυνθεί το ποσό των 387.670,82 ευρώ για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Σε μονομερείς δηλώσεις εργαζομένων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 (υπόλοιπα) για συνολικά 30 δικαιούχους, στους οποίους θα καταβληθεί το ποσό των 16.020 ευρώ για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.