Ξάνθη: Αγνοείται νεαρός μετά από βουτιά στον Νέστο (εικόνες)

Ο 21χρονος αγνοείται από χθες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα, με μεγάλη κινητοποίηση.

Ενας 21χρονος αγνοείται από χθες το απόγευμα στον ποταμό Νέστο στο ύψος της Γαλάνης στην Ξάνθη.

Ο νεαρός πήγε με δύο φίλους του, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Αδέσμευτη» στον ποταμό Νέστο για να κολυμπήσουν, αλλά σύμφωνα με έγκυρη πηγή, μετά από μια βουτιά που έκανε από ένα βράχο στα ορμητικά νερά είχε ως αποτέλεσμα να «χαθεί» από το οπτικό πεδίο των φίλων του που μετά από λίγη ώρα φώναξαν βοήθεια.

Η κινητοποίηση ήταν τάχιστη και πολύ μεγάλη με ανθρώπους της ΕΜΑΚ Ξάνθης και Κομοτηνής, της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του xanthinews.gr, ο νεαρός έχει καταγωγή από το Όλβιο Ξάνθης και διέμενε στην Καβάλα.

Σημειώνεται επίσης, το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Θησαυρού, απελευθερώνει, ίδίως τις τελευταίες μέρες, τεράστιες ποσότητες νερών από το φράγμα, με αποτέλεσμα η στάθμη των υδάτων να είναι υψηλή, γεγονός που καθιστά επικίνδυνο το κολύμπι στην περιοχή, ακόμη και για τους δεινούς κολυμβητές και γνώστες του ποταμού. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο ποταμός, μάλιστα, «υπερχείλισε», για αυτό και η εταιρεία Riverland είχε σταματήσει τις δραστηριότητές της.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα, με μεγάλη κινητοποίηση.

Φωτογραφίες: xanthinews.gr

