ΑΑΔΕ: Στο Πειθαρχικό εφοριακοί για... κλειστές πόρτες και χαλασμένα τηλέφωνα

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ στέλνει στο πειθαρχικό εφοριακοί μετά απο καταγγελίες για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.

Στο πειθαρχικό στέλνει ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, εφοριακούς υπαλλήλους ύστερα απο καταγγελίες για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ, ο Γ.Πιτσιλής ενημερώθηκε ότι στην ΔΟΥ Χολαργού, οι πολίτες βρήκαν πόρτες κλειστές, ώρα 11 πμ το πρωί ! Διέταξε αμέσως πειθαρχική έρευνα για την καταγγελία, όπως και για το γεγονός ότι στην ίδια εφορία, τα τηλέφωνα δεν… λειτουργούν, όταν καλούν οι φορολογούμενοι.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες - πέραν της πειθαρχικής - διενεργείται και άλλη έρευνα, για να διαπιστωθεί αν και σε ποια έκταση υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις «υπολειτουργίας» υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

