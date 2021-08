Πολιτική

Φωτιές: Το επιχειρησιασκό σχέδιο των Ενόπλων Δυνάμεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και ο Στρατός στη μάχη των πυρκαγιών με drones, επίγειες και εναέριες περιπολίες. Αναλυτικά ο σχεδιασμός...

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα παρούσες στα δύσκολα. Έτσι και τώρα. Και συνδράμουν το σύνολο της κρατικής μηχανής που έχει ενεργοποιηθεί στο δύσκολο αγώνα που έχουμε μπροστά μας». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας σήμερα το μεσημέρι, σε ενημέρωση για τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην πρόληψη και τη διαχείριση των πυρκαγιών.

«Με δεδομένη την κρισιμότητα της κατάστασης στο μέτωπο των πυρκαγιών τις επόμενες μέρες και μετά από την πρωινή σύσκεψη με τη συμμετοχή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και κατόπιν οδηγιών του, αποφασίστηκε η ενεργός συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στο πεδίο της πρόληψης και της διαχείρισης των πυρκαγιών» υπογράμμισε ο Ν. Παναγιωτόπουλος.

«Ιδιαίτερη έμφαση», ανέφερε ο υπουργός, «δίνεται στο πεδίο της επιτήρησης στις περιοχές υψηλού κινδύνου σε όλη την επικράτεια, από αέρος με όλα τα διαθέσιμα πτητικά μέσα και στο έδαφος με ενταταμμένες και συνεχείς περιπολίες τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, πάντα σε συνεννόηση και συντονισμό με Γενική Γραματεία Πολιτικής Προστασίας και την Ελληνική Αστυνομία».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος αναφέρθηκε εκτενώς στα μέτρα που ήδη λαμβάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ οι Ένοπλες Δυνάμεις προχωρούν σε κάλυψη όλης της επικράτειας για όλη τη διάρκεια του Αυγούστου με ενίσχυση των περιπολιών από εδάφους σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και αέρος με τη χρήση επανδρωμένων και μη οχημάτων και εναερίων μέσεων. Διατίθενται, όπως τόνισε, μηχανήματα Μηχανικού καθώς και ναυτικές μονάδες σε περίπτωση ανάγκης εκκενώσεως πληθυσμού.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν, ήδη, προληπτικά και εξαιτίας της πρόγνωσης για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες αναπτύξει το μηχανισμό επιτήρησης και επέμβασης που απαιτείται και προβλέπεται από το σχέδιο «Ξενοκράτης» τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

«Από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, οι Ένοπλες Δυνάμει συνεργάζονται στενά με τους αρμόδιους φορείς του κρατικού μηχανισμού με προσωπικό, επίγεια και εναέρια μέσα για την πρόληψη, αντιμετώπιση και κατάσβεση των πυρκαγιών σε όλη την ελληνική επικράτεια» είπε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρόσθεσε: «Στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων έρχονται και ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».

«Με αίσθημα ευθύνης, οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν στην πολύ δύσκολη περίοδο των πυρκαγιών ανά την επικράτεια. Συγκεκριμένα, τις τρεις τελευταίες ημέρες έχει διατεθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προσωπικό που ανέρχεται σε περίπου 500 άτομα, 63 οχήματα πάσης φύσεως και 39 ελικόπτερα και αεροσκάφη για αεροπυρόσβεση και επιτήρηση πληγεισών περιοχών καθώς και περιοχών επικινδύνων για πρόκληση πυρκαγιάς» τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ: Στο Πειθαρχικό εφοριακοί για... κλειστές πόρτες και χαλασμένα τηλέφωνα

Μετάλλαξη Δέλτα - Τζανάκης: Μάσκες παντού, εκτός αν είμαστε μόνοι μας

Αντετοκούνμπο: Στην Ακρόπολη με το τρόπαιο του NBA! (εικόνες)