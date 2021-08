Κοινωνία

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Μεγάλη αναζωπύρωση

Αναζωπύρωση της φωτιάς σε τρία μέτωπα. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και την Δροσοπηγή να εκκενώσουν τις περιοχές.



Αναζωπύρωση της φωτιάς σημειώθηκε πριν από λίγο ανάμεσα σε Αδάμες και αεροδρόμιο Τατοΐου, στην Βαρυμπόμπη

Οι δρόμοι στην ευρύτερη περιοχή θα αποκλειστούν για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πυροσβεστικών οχημάτων.

Πέντε πυροσβεστικά ελικπόπτερα κι ένα αεροσκάφος πραγματοποιούν ρίψεις νερού, ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση, πριν λάβει διαστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς το Κρυονέρι και την Εθνική οδό.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός έκανε έκκληση να σταλούν άμεσα εναέρια μέσα, ενώ το πύρινο μέτωπο είναι πολύ κοντά στα βασιλικά κτήματα στο Τατοϊ.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Κόκκαλης Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, επίσης μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε ότι είναι αρκετά σοβαρή η κατάσταση, ενώ ενισχύονται και οι άνεμοι.

Από το 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και στην Δροσοπηγή να εκκενώσουν την περιοχή.

Σύμφωνα με το μήνυμα οι κάτοικοι από την Ιπποκράτειο Πολιτεία πρέπει να κατευθυνθούν προς εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας και από Δροσοπηγή προς Αφίδνες και Ωρωπό.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην #Ιπποκράτειο Πολιτεία εκκενώστε τώρα προς #Άθήνα από Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας. Αν βρίσκεστε στη #Δροσοπηγή εκκενώστε τώρα προς #Αφίδνες ή #Ωρωπό



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 5, 2021

Ακολούθησε δεύτερο μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους του Κρυονερίου να κλείσουν καμινάδες, παράθυρα και πόρτες για να μην μπουν καύτρες στα σπίτια τους.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στο #Κρυονέρι, κλείστε όλες τις καμινάδες, παράθυρα, πόρτες ώστε να μη διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείστε τις οδηγίες των αρχών



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας pic.twitter.com/ndentotfty — 112 Greece (@112Greece) August 5, 2021

Η δεύτερη αναζωπύρωση είναι μέσα στα πρώην βασιλικά κτήματα και η τρίτη στο ρέμα της Χελιδονούς κοντά στις Αδάνες.

Εν τω μεταξύ, προκαταρκτική έρευνα ξεκινά από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για τα αίτια που προκάλεσαν τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Βαρυμπόμπης.









