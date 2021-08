Ολυμπιακοί Αγώνες - Κυριακοπούλου: Όγδοη στον τελικό του επί κοντώ

Αθλητικά

Η Νικόλ Κυριακοπούλου ολοκλήρωσε πρόωρα την προσπάθειά της στον τελικό του επί κοντώ γυναικών κατά την 7η ημέρα των αγώνων στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η 35χρονη άλτρια, που αρχικά πέρασε με την 2η τα 4.50μ, δεν κατάφερε να υπερβεί τα 4.70μ και δεν θα συνεχίσει τον αγώνα της.

Έτσι η 3η στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Πεκίνου το 2015 κατετάγη όγδοη, μαζί με ακόμη τέσσερις αθλήτριες.

