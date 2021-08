Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Στεφανίδη: Τέταρτη στο επί κοντώ

Η Κατερίνα Στεφανίδη δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της από το 2016 στο Ρίο.

Η Κατερίνα Στεφανίδη κατετάγη 4η στον τελικό του επί κοντώ γυναικών κατά την 7η ημέρα των αγώνων στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της από το 2016 στο Ρίο.

Η 31χρονη Στεφανίδη υπερέβη με την 3η προσπάθεια τα 4.50μ και 4.70μ, με την 2η τα 4.80μ, είχε μία ανεπιτυχή στα 4.85μ, ενώ στη συνέχεια άφησε το ύψος για να συνεχίσει στα 4.90μ, όπου είχε δύο άκυρες προσπάθειες.

Η Νικόλ Κυριακοπούλου πήρε την όγδοη θέση, μαζί με ακόμη τέσσερις αθλήτριες, αφού πέρασαν όλες τα 4.50μ.

