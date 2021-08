Κοινωνία

Φωτιά στη Μεσσηνία: Εκκενώνονται χωριά

Δραματική εξέλιξη για τους κατοίκους 3 χωριών της Μεσσηνίας.

Εντολή εκκένωσης δόθηκε λίγο μετά τις 3 για χωριά της Μεσσηνίας. Πρόκειται για τα χωριά Διαβολίτσι και Άνω και Κάτω Μέλπεια τα οποία απειλούνται από τη φωτιά που καίει στην περιοχή.

Σύμφωνα με το messinialive.gr η φωτιά πλησιάζει και το χωριό Καρνάσι. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη να μην φτάσει η φωτιά στο χωριό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν προτεραιότητα να σώσουν τα πρώτα σπίτια του οικισμού, ο οποίος έχει εκκενωθεί από το απόγευμα της Τετάρτης. Ο άνεμος, που έχει ενισχυθεί, είναι αντίπαλος των πυροσβεστών.

Στην περιοχή επιχειρούν σύμφωνα με το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο.

ΠΗΓΗ: messinialive.gr

