Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Μέτρα στήριξης των πληγέντων

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Άμεση οικονομική ενίσχυση των πληγέντων με ποσά από 600 έως 6.000 ευρώ για οικοσκευές, επιδότηση ενοικίου και φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για φέτος, περιλαμβάνονται στα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ΒΑ Αττική, που ανακοινώθηκαν μετά τη σύσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα το κυβερνητικό κλιμάκιο στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Όπως σημειώθηκε το ειδικό πλαίσιο στήριξης με συγκεκριμένα μέτρα που αποφασίστηκαν θα αξιοποιηθεί και για τις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές.

Όπως επισήμανε ο ΥΠΕΣ Μάκης Βορίδης, τα μέτρα κινούνται στην κατεύθυνση που έδωσε ο πρωθυπουργός προκειμένου οι δράσεις να είναι «άμεσες και απολύτως υποστηρικτικές» στο πλευρό των πληγέντων, να επουλωθούν άμεσα οι πληγές και να διασφαλιστεί η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος που καταστράφηκε.

Σημείωσε ότι σε πολύ δύσκολες συνθήκες δεν υπήρξαν απώλειες ζωών ενώ περιορίστηκαν στο μέτρο του δυνατού οι υλικές ζημιές και ευχαρίστησε το δυναμικό τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλους όσοι συμμετείχαν στην πυρόσβεση.

Τέλος ανέφερε ότι τα επιμέρους μέτρα από τη δέσμη θα παρουσιαστούν κατά αρμοδιότητα από τα αντίστοιχα υπουργεία.

Τα μέτρα του ΥΠΕΣ ανέπτυξε ο αναπλ. υπουργός Στέλιος Πέτσας αφού ευχαρίστησε όλους όσοι συνέδραμαν στην κατάσβεση ακόμη και τους εθελοντές και τους συμπολίτες που συνέτρεξαν όσους έμειναν άστεγοι ή στην περισυλλογή των τρομαγμένων ζώων που είχαν εγκλωβιστεί.

Αναφορικά με τα μέτρα τόνισε ότι αναπτύσσονται σε δύο σκέλη:

Αφορούν στην οικονομική ενίσχυση των πληγέντων ως δαπάνη κοινωνικής προστασίας και διαβίωσης με ποσά από 600 έως 6.000 ευρώ για οικοσκευές τα οποία θα καταβληθούν άμεσα αφού καταγραφούν οι ζημιές από τις υπηρεσίες των Δήμων.

Επίσης αυξημένη επιδότηση θα έχουν οι τρεις δήμοι που επλήγησαν, ενώ τα κονδύλια για την ενίσχυση των πληγέντων που θα τους διατεθούν από το ΥΠΕΣ είναι 90.000 στον Δήμο Αχαρνών, 60.000 στον Δήμο Κηφισίας και 30.000 στον Δήμο Διονύσου.

Ο κ Πέτσας σημείωσε ότι «θα υπάρξει συντονισμός όλων των εμπλεκομένων στο πλαίσιο του νόμου για την κρατική αρωγή που θέσπισε η κυβέρνηση προκειμένου να συντομεύσουμε όσο μπορούμε τους χρόνους, που καμιά σχέση δεν έχουν με παλαιοτέρα».

Στο τεράστιο περιβαλλοντικό πλήγμα που δέχθηκε η Αττική έκανε λόγο ο υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς, υπογραμμίζοντας ότι θα χαρακτηριστεί η περιοχή άμεσα αναδασωτέα και δεν θα επιτραπεί καμία αλλαγή χρήσης γης, ενώ όπου είναι δύσκολη η φυσική αποκατάσταση θα ενταχτούν αυτές οι εκτάσεις στο εθνικό σχέδιο αναδάσωσης.

Παράλληλα κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής θα καταγράφουν επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές προκειμένου να αποζημιωθούν. Ενώ όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης θα προβλεφθεί ειδική ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών μέσω του νέου ΠΕΠ Αττικής.

Στην καταγραφή των καταστροφών επιχειρεί ήδη σήμερα με 50 υπαλλήλους το υπουργείο Υποδομών, το οποίο αύριο θα διπλασιάσει το δυναμικό του ανέφερε ο γγ Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης. Με την πρώτη εκτίμηση θα δοθεί ως επιχορήγηση στον ιδιοκτήτη το 20% της ζημιάς και στη συνέχεια με την ολοκλήρωση της εκτίμησης η επιδότηση μπορεί να αυξηθεί φθάνοντας και το 70% της ζημιάς.

Στο πλαίσιο των μέτρων και αφού λήφθηκε υπόψη και η οικονομική δυσχέρεια που έχει προκαλέσει η πανδημία, αποφασίστηκαν φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για φέτος, όπως ανακοίνωσε ο γγ Οικονομικής Πολιτικής Χρήστος Τριαντόπουλος. Επίσης θα έχουν επιδότηση ενοικίου ή κάποιο άλλο στεγαστικό επίδομα όσοι έχουν χάσει το σπίτι τους και δεν μπορούν να μείνουν κάπου αλλού.

