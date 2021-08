Τοπικά Νέα

Μάνη: Αναζωπύρωση της φωτιάς

Οι στάχτες από τις πυρκαγιές σε Μάνη και Αρχαία Ολυμπία, λόγω των ανέμων έχουν φτάσει στη Σπάρτη

Αναζωπύρωση της φωτιάς στην Μάνη και συγκεκριμένα στις περιοχές Σελεγούδι, Καστάνια και Άγιο Νικόλαο

Ήδη οι δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή, έχουν ριχτεί στην μάχη για την κατάσβεσή της.

Εν τω μεταξύ οι στάχτες από τις πυρκαγιές σε Μάνη και Αρχαία Ολυμπία, λόγω των ανέμων έχουν φτάσει στη Σπάρτη.

