Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα κρούσματα που εντοπίστηκαν ανά περιοχή, τις προηγούμενες 24 ώρες.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα, με τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ να αυξάνεται σταδιακά.

Αυξήθηκε και την Πέμπτη ο αριθμός των ασθενών που έχασαν την ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.800 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.800 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 16 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική τα νέα κρούσματα που καταγράφηκαν ανέρχονται σε 885, ενώ στην Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 268 νέες μολύνσεις.

Στο Ηράκλειο επιβεβαιώθηκαν ακόμη 167 κρούσματα κορονοϊού, 129 στα Χανιά όπου επιβλήθηκαν έκτακτα μέτρα, 98 νέα κρούσματα στην Ρόδο και 70 στην Αχαΐα.

Παράλληλα, απο τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε δείγματα για τον εντοπισμό μεταλλαγμένων στελεχών του ιού στην Ελλάδα.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ: