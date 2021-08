Τοπικά Νέα

Φωτιά στα Γρεβενά: Εκκένωση οικισμών

Η φωτιά εκτείνεται σε μέτωπο τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων.

Μετά από εισήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποφασίστηκε να εκκενωθούν προληπτικά οι οικισμοί Αγαλαίοι, Δίπορο, Κέντρο, Νησί και Σαρακίνα της Π.Ε. Γρεβενών.

Η φωτιά στο Φελί Γρεβενών ξεκίνησε πριν από δύο ημέρες και εκτείνεται σε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων.

Σήμερα το μεσημέρι η φωτιά πέρασε απέναντι, στη περιοχή του Νησίου του Δήμου Γρεβενών όπου δίδεται μία πραγματική μάχη από πυροσβέστες, εθελοντές, αλλά κυρίως κατοίκους της περιοχής, για να δημιουργήσουν ζώνες έτσι ώστε η φωτιά να μην απειλήσει τους οικισμούς.

“Παρακαλούμε τους κατοίκους των ανωτέρω οικισμών για την κατανόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την άμεση και ασφαλή απομάκρυνσή τους”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή: thestival.gr

