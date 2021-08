Κοινωνία

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Κρυονέρι, Δροσοπηγή, Ιπποκράτειος Πολιτεία σε πύρινο κλοιό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλο το μέτωπο της πυρκαγιάς. Σε απόσταση αναπονής απο σπίτια οι πύρινες γλώσσες. Διαρκείς αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά στην Δροσοπηγή, μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς στην Βαρυμπόμπη, που βρίσκεται ανάμεσα στο Κρυονέρι και τις Αφίδνες, αυτή την ώρα έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, ενώ οι φλόγες έχουν μπει στα πρώτα σπίτια της περιοχής. Αυτή την ώρα το μέτωπο κινείται προς το Κρυονέρι.

H εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα ο δήμος Διονύσου να ζητήσει από τους κατοίκους του Κρυονερίου να απομακρυνθούν με τάξη και ασφάλεια από τα σπίτια τους. Παράλληλα απευθύνει έκκληση να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων από άλλα οχήματα.

Μάλιστα εστάλη νέο μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. «Αν βρίσκεστε στη Δροσοπηγή εκκενώστε τώρα προς Αθήνα από Ε.Ο. Αθηνών_Λαμίας», τονίζει μεταξύ άλλων το 112

Ας προσευχηθούμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που κινδυνεύουν οι ίδιοι και οι περιουσίες τους, για τα ζώα και για τα δάση που καίγονται...

Κουράγιο σε πυροσβέστες και εθελοντές #πυρκαγιά #φωτιές #Βαρυπομπη #δροσοπηγη #ευβοια #ροβιες #κλαδεος pic.twitter.com/7wiNrpK3xI — mawdymary (@mawdymary) August 5, 2021

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν τιτάνια μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Πιο συγκεκριμένα επιχειρούν από εδάφους 340 πυροσβέστες με 100 οχήματα και 15 πεζοπόρα τμήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 9 ελικόπτερα.

Γύρω στις 19:00 της Πέμπτης, δόθηκε εντολή εκκένωσης της Ιπποκρατείου Πολιτείας.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην #Ιπποκράτειο_Πολιτεία εκκενώστε τώρα προς #Ωρωπό



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 5, 2021

Λίγο νωρίτερα, ανάλογη εντολή εκκένωσης δόθηκε για τις περιοχές Κρυονέρι, Κοκκινόβραχος και Αφίνδνες.

Λόγω της φωτιάς στο Κρονέρι, ο ΑΔΜΗΕ προχωρά σε κυλιόμενες διακοπές ρεύματος στην Αττική.

Νωρίς το απόγευμα, η φωτιά έφθασε στην Εθνική Οδό, δίπλα απο τα διόδια Αφιδνών.

Υπενθυμίζεται πως αναζωπύρωση σημειώθηκε σε τρία μέτωπα στη Βαρυμπόμπη το μεσημέρι της Πέμπτης. Νωρίτερα το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Ιπποκρατείου Πολιτείας και της Δροσοπηγής. Η δεύτερη αναζωπύρωση σημειώθηκε μέσα στα πρώην βασιλικά κτήματα και η τρίτη στο ρέμα της Χελιδονούς, ανάμεσα στις Αδάμες και το αεροδρόμιο Τατοΐου.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στο #Κρυονέρι, κλείστε όλες τις καμινάδες, παράθυρα, πόρτες ώστε να μη διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείστε τις οδηγίες των αρχών



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας pic.twitter.com/ndentotfty — 112 Greece (@112Greece) August 5, 2021

Στελέχη του πυροσβεστικού σώματος ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ η αναζωπύρωση κοντά στις Αδάμες προήλθε πιθανότατα από μικρό θύλακα φωτιάς. Και οι τρεις νέες φωτιές καίνε κομμάτια του δάσους που είχαν μείνει ανέγγιχτα μέχρι στιγμής.

Την ίδια ώρα η κατάσταση είναι δύσκολη στη Δροσοπηγή, καθώς η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο μέσα σε δασική έκταση και για τον σκοπό αυτό επιχειρούν, για την ώρα, μόνο πτητικά μέσα. Παράλληλα, οι δρόμοι στην ευρύτερη περιοχή αποκλείονται για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πυροσβεστικών οχημάτων.

Σταδιακή εκκένωση της Ιπποκρατείου Πολιτείας

Με τη φωτιά εξαιτίας των ανέμων που πνέουν να αλλάζει συνεχώς πορεία, με αποτέλεσμα πότε να κατευθύνεται προς Ιπποκράτειο Πολιτεία και πότε προς βασιλικά κτήματα, μετά από μήνυμα του 112,εκκενώθηκε και η Ιπποκράτειος Πολιτεία.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα με συστάσεις στους κατοίκους του Κρυονερίου, που αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Κρυονέρι, κλείστε όλες τις καμινάδες, παράθυρα, πόρτες ώστε να μη διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείστε τις οδηγίες των αρχών».