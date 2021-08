Οικονομία

Φωτιά στο Κρυονέρι: κυλιόμενες διακοπές ρεύματος στην Αττική

Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί γραμμές του ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου, που παίζει κομβικό ρόλο στην ηλεκτροδότηση της Αττικής.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνει ότι η πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή βόρεια του Κρυονερίου έχει θέσει εκτός λειτουργίας δύο κρίσιμα κυκλώματα που τροφοδοτούν το ΚΥΤ Αγίου Στέφανου, μια απο τις σημαντικότερες υποδομές Υπερυψηλής Τάσης στην Αττική.

Όπως σημείωνεται, "η σοβαρότητα της επίπτωσης στο Σύστημα εξαρτάται άμεσα από την κατεύθυνση που θα λάβει η πυρκαγιά το αμέσως επόμενο διάστημα".

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι "ο ΑΔΜΗΕ έχει εκπονήσει σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ προληπτικό σχέδιο άμυνας του Συστήματος Μεταφοράς το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες κυλιόμενες περικοπές καταναλωτών για τις οποίες θα εκδοθεί έγκαιρη ανακοίνωση από τον ΔΕΔΔΗΕ. Τα έκτακτα μέτρα θα ληφθούν προληπτικά και μόνο στην περίπτωση που κριθεί απολύτως απαραίτητο για την προστασία της λειτουργίας και των υποδομών του Συστήματος και την όσο το δυνατόν ομαλότερη ηλεκτροδότηση των καταναλωτών".

