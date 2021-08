Αθλητικά

Λιονέλ Μέσι: Φεύγει από την Μπαρτσελόνα;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήρης ανατροπή δεδομένων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca

Πλήρης ανατροπή διαφαίνεται στην - φερόμενη ως βέβαιη - ανανέωση του συμβολαίου του Λιονέλ Μέσι με την Μπαρτσελόνα. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα "Marca", η οποία χαρακτηρίζει «σχεδόν αδύνατη» την παραμονή του Αργεντινού στους «μπλαουγκράνα».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, οι «λεπτομέρειες» που απέμεναν για την οριστικοποίηση της συμφωνίας δεν ήταν μικρές. Σήμερα υπήρξε γεύμα εργασίας μεταξύ διοικούντων την Μπαρτσελόνα και εκπροσώπων του παίκτη, το οποίο κατέληξε σε αδιέξοδο.

«Ο Αργεντινός αυτή τη στιγμή είναι πιο μακριά από ποτέ από την ανανέωση με την Μπαρτσελόνα και ο Ζοάν Λαπόρτα το γνωρίζει», γράφει χαρακτηριστικά η "Marca", που προσθέτει ότι οι Καταλανοί αναζητούν τον τρόπο επικοινωνιακής διαχείρισης της αποχώρησης του Μέσι.

Ειδήσεις σήμερα:

Δήμαρχος Διονύσου στον ΑΝΤ1: καίγονται σπίτια στο Κρυονέρι

Φωτιά στην Εύβοια: Πύρινος εφιάλτης

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης