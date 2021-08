Κοινωνία

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: στα διόδια Αφιδνών έφτασαν οι φλόγες (εικόνες)

Μαρτυρία του Γιώργου Πατούλη για την προσπάθεια κατάσβεσης φωτιάς σε κτήριο. Τι λέει ο Περιφερειάρχης για την κατάσταση στην Αττική.

Το πύρινο μέτωπο στην Αττική, στις περιοχές πέριξ της Βαρυπόμπης και του Κρυονερίου κινείται ανεξέλεγκτα καθώς αυτή την ώρα οι φλόγες πλησιάζουν σε δασική περιοχή που βρίσκεται κοντά στα διόδια των Αφιδνών.

Νωρίτερα το απόγευμα η Νέα Οδός ενημέρωσε πως λόγω πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Βαρυμπόμπης και έπειτα από εντολή της τροχαίας, πραγματοποιείται ολική διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ από τον Ανισόπεδο Κόμβο Καλυφτάκη έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Οινοφύτων.



Επίσης, αναφέρει πως οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Λαμία, θα εξέρχονται υποχρεωτικά στον Α/Κ Καλυφτάκη, ενώ αντίστοιχα οι κινούμενοι προς Αθήνα θα εξέρχονται υποχρεωτικά στον Α/Κ Οινοφύτων. Στον πλευρικό σταθμό διοδίων Οινοφύτων, όπως σημειώνει, έχει τεθεί σε εφαρμογή αναστολή είσπραξης διοδίων τελών.

Πατούλης: φωτιά σε κτήριο δίπλα στα διόδια Αφιδνών

Παράλληλα η Νέα Οδός διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της τροχαίας.

«Από το μεσημέρι ζητούσα όλο και περισσότερα εναέρια μέσα. Τώρα πλέον η φωτιά έχει αποκτήσει μέτωπο πολλών χιλιομέτρων και απειλεί πολλούς οικισμούς», είπε ο Γιώργος Πατούλης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πριν από λίγο, είδα δίπλα από τα διόδια Αφιδνών να έχει τυλιχθεί στις φλόγες ένα κτήριο, επιχείρηση ή σπίτι και είδα και την δραματική προσπάθεια του πληρώματος ενός πυροσβεστικού οχήματος να σβήσει τις φλόγες. Λίγο αργότερα ήρθαν και άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις».

«Οι φωτιές που βρίσκονται εντός οικιστικού ιστού είναι οι πιο επικίνδυνες. Στο Κρυονέρι, όταν έφτασε η φωτιά από την Δροσοπηγή και από ένα άλλο μέτωπο, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Αυτό που προέχει είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής», τόνισε ο κ. Πατούλης.

«Είναι σίγουρο το συναίσθημα και η ανθρώπινη πλευρά όσων βλέπουν να απειλούνται οι περιουσίες τους. Αποτρέψαμε πολλούς από το να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Κάνω έκκληση σε όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των πλέον αρμόδιων, που είναι οι άνθρωποι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής», κατέληξε ο Περιφερειάρχης Αττικής.