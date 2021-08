Κοινωνία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη: Απομακρύνουν μετανάστες από την Μαλακάσα

Σταδιακή εκκένωση ευπαθών ομάδων από τη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας.

Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα σε τρία μέτωπα στη Βαρυμπόμπη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργειου Προστασίας του Πολίτη θα γίνει σταδιακή εκκένωση ευπαθών ομάδων, των μεταναστών που βρίσκονται στη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με οδηγίες του συντονιστικού κέντρου της Πολιτικής Προστασίας, προχωρά στην προληπτική εκκένωση ευπαθών ομάδων από τη δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο της Μαλακάσας. Οι εν λόγω διαμένοντες θα μεταφερθούν σε άλλες δομές φιλοξενίας».

