Κοινωνία

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: τραυματίες από την πύρινη λαίλαπα

Πυροσβέσατης μεταξύ των εγκαυματιών. Σε έκτακτη εφημέρευση νοσοκομεία της Αττικής με εντολή του Βασίλη Κικίλια..

Στους έξι ενέρχεται ο αριθμός των εγκαυματιών από την πύρινη λαίλαπα στην Αττική.

Ένας πυροσβέστης, ο οποίος τραυματίστηκε στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Κρυονέρι, διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (ΓΝΑ)

Τρεις εγκαυματίες από την περιοχή της Δροσοπηγής και άλλοι δύο απο την περιοχή του Κρυονερίου έχουν διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Και οι 5 φέρουν ελαφρά εγκαύματα.

Λόγω της αυξημένων κλήσεων στο ΕΚΑΒ για περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας έδωσε εντολή ενεργοποίησης - έκτακτης εφημερευσης του ΓΝ Σισμανόγλειο.

Για τα περιστατικά εγκαυμάτων δόθηκε εντολή ενεργοποίησης - έκτακτης εφημέρευσης της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής - Εγκαυμάτων του ΓΝ ΚΑΤ

Στις περιοχές της πυρκαγιάς βρίσκονται 2 μηχανές άμεσης επέμβασης του ΕΚΑΒ, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 7 ασθενοφόρα.

Στην Αττική εφημερεύουν τα Νοσοκομεία "Ιπποκράτειο", "Ερυθρός", "Θριάσιο" και "Ασκληπιείο".

