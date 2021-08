Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: διασωληνώθηκαν εθελοντές πυροσβέστες

Οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη την νοσηλεία τους στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από ιατρικές πηγές, για δύο εθελοντές πυροσβέστες που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση και η μεταφορά τους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Δυο άλλοι εθελοντές πυροσβέστες έχουν ελαφριά εγκαύματα.

Ακόμη αρκετοί τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε δύο νοσοκομεία.

Λόγω της αυξημένων κλήσεων στο ΕΚΑΒ για περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας έδωσε εντολή ενεργοποίησης - έκτακτης εφημερευσης του ΓΝ Σισμανόγλειο.

Για τα περιστατικά εγκαυμάτων δόθηκε εντολή ενεργοποίησης - έκτακτης εφημέρευσης της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής - Εγκαυμάτων του ΓΝ ΚΑΤ

Στις περιοχές της πυρκαγιάς βρίσκονται 2 μηχανές άμεσης επέμβασης του ΕΚΑΒ, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 7 ασθενοφόρα.

Στην Αττική εφημερεύουν τα Νοσοκομεία "Ιπποκράτειο", "Ερυθρός", "Θριάσιο" και "Ασκληπιείο".