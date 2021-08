Τοπικά Νέα

Φωτιά στα Γρεβενά: Εκκενώθηκαν 6 οικισμοί

Προληπτική εκκένωση ενώ η φωτιά αποτεφρώνει χωράφια, καλαμιές, χορτολιβαδική και δασική έκταση.

Ολοκληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος η προληπτική εκκένωση έξι οικισμών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, η οποία αποφασίστηκε λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή.

Ο αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Ιωάννης Γιάτσιος, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι κάτοικοι από τους οικισμούς Αγαλαίοι, Δίπορο, Κέντρο, Νησί, Σαρακίνα και Νεοχώρι απομακρύνθηκαν με δικά τους μέσα, καθώς και με λεωφορεία του ΚΤΕΛ, της Αστυνομίας και του Δασαρχείου. Πρόσθεσε ότι η αντιπεριφέρεια έχει προνοήσει για τη φιλοξενία των κατοίκων σε ξενοδοχεία.

Ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Πρόδρομος Ασλανίδης, δήλωσε, επίσης, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η φωτιά, η οποία αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή, καίει χωράφια, καλαμιές, χορτολιβαδική και δασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά ξέσπασε την Τρίτη, στον δήμο Δεσκάτης, ενώ στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα. Μηχανήματα της Περιφέρειας συνδράμουν για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

