Κοινωνία

Φωτιά στο Κρυονέρι: Έκτακτη σύσκεψη για την ηλεκτροδότηση στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο “μικροσκόπιο” όλα τα σενάρια αναφορικά με την εξέλιξη των μετώπων της πυρκαγιάς, για την αποτροπή διακοπών ηλεκτροδότησης.

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας στο Κρυονέρι με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Άκη Σκέρτσου, του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, Μάνου Μανουσάκη.

Σκοπός της σύσκεψης είναι να εξεταστούν τα διαφορετικά σενάρια όσον αφορά στην εξέλιξη των μετώπων της πυρκαγιάς και την πιθανή επίδραση τους στη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς.

Θετική εξέλιξη για την ηλεκτροδότηση των καταναλωτών είναι η επαναλειτουργία του κυκλώματος Λάρυμνας 400 kV μετά την προσωρινή διαταραχή που προκάλεσε η διασταύρωση των γραμμών Υπερυψηλής Τάσης με την πυρκαγιά. Προβληματισμό εμπνέει, ωστόσο, το νότιο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Κρυονέρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αττική: διασωληνώθηκαν εθελοντές πυροσβέστες

Φωτιές: Απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση

Λιονέλ Μέσι: “Διαζύγιο” με Μπαρτσελόνα