Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: βίντεο - ντοκουμέντο από ελικόπτερο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακό είναι το μέγεθος της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα, με το μέτωπο το βράδυ της Πέμπτης να εκτείνεται από την Ιπποκράτειο Πολιτεία μέχρι το Καπανδρίτι και τον Άγιο Στέφανο.

Αποκαλυπτικές των διαστάσεων και της έντασης της μεγάλης φωτιάς στην Αττική είναι οι εικόνες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, από κάμερα σε ελικόπτερο που πετούσε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, εκεί όπου η πυρκαγιά πέρασε από την πλευρά της Βαρυμπόμπης και της Ιπποκρατείου Πολιτείας στην πλευρά του Καπανδριτίου και του Αγίου Στεφάνου, σημαίνοντας νέο συναγερμό στις Αρχές.

Το πύρινο μέτωπο από την Βαρυμπόμπη και την Ιπποκράτειο Πολιτεία πέρασε από την άλλη πλευρά της Εθνικής Οδού και κινείται ανάμεσα σε Άγιο Στέφανο και Καπανδρίτι με πορεία προς το Καπανδρίτι.

Το μέτωπο βρισκόταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το Καπανδρίτι, με τις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να το περιορίσουν.

Γύρω στα μεσάνυχτα, δόθηκε εντολή για άμεση εκκένωση σε Καπανδρίτι, Πολυδένδρι και Άγιο Στέφανο, μετά από σχετική εντολή των επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αττική: διασωληνώθηκαν εθελοντές πυροσβέστες

Φωτιά στην Εύβοια: εκτός ελέγχου η πύρινη λαίλαπα (εικονες)

Λιονέλ Μέσι: “Διαζύγιο” με Μπαρτσελόνα