Πολιτική

Φωτιές: ευθύνες στην Κυβέρνηση καταλογίζει η αντιπολίτευση

Σε υψηλούς τόνους η κριτική της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μετά την επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές της βόρειας Εύβοιας, δήλωσε ότι «η χώρα βιώνει μια τεράστια καταστροφή. Και οικολογική καταστροφή, αλλά και για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που απειλείται η περιουσία τους, βιώνουν ένα δράμα και πρέπει να είμαστε δίπλα τους με κάθε τρόπο.

Οφείλουμε τούτη την ώρα να πούμε τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν είμαστε μπροστά απλά στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε μπροστά στο φαινόμενο μιας ραγδαίας κλιματικής κρίσης. Και αν πριν από τρία χρόνια αιφνιδιαστήκαμε, σήμερα δεν υπάρχει δικαιολογία αιφνιδιασμού. Καλό είναι να μην ωραιοποιούμε την κατάσταση, να μην προσπαθούμε να φτιασιδώσουμε την εικόνα. Η εικόνα είναι πάρα πολύ αρνητική. Η κρατική μηχανή δεν λειτούργησε υποδειγματικά, όπως δεν λειτούργησε υποδειγματικά και παλαιότερα».

Ο κ. Τσίπρας, τόνισε στη συνέχεια ότι «οφείλουμε να ανασχεδιάσουμε τον τρόπο λειτουργίας της για να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο, το οποίο δυστυχώς, από εδώ και στο εξής θα είναι σύνηθες. Ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία όπως λένε οι ειδικοί, θα επικρατούν.

Αναρωτιέμαι με τρόμο, τι θα γινόταν εάν φυσούσαν άνεμοι 5-6 ή και 8 μποφόρ όπως είχαμε στο παρελθόν. Με άπνοια σχεδόν είχαμε πύρινα μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα. Αντιλαμβάνομαι πλήρως και υιοθετώ την προτεραιότητα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Ως εκ τούτου, κατανοώ το λόγο για τον οποίον υπάρχει η έγνοια να εκκενωθούν οι οικισμοί. Όμως δεν μπορεί να είναι η μόνη έγνοια αυτή».

Και συμπλήρωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «Άκουσα πολλά παράπονα από ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι δεν υπήρχαν επαρκή μέσα πυρόσβεσης, ούτε επίγεια, ούτε εναέρια. Άρα σωστό είναι να είναι έγνοιά μας η εκκένωση των οικισμών και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά δεν μπορεί από εκεί και πέρα να αφήνεται η φωτιά να κάψει ό,τι βρει στο πέρασμά της μέχρι να σβήσει στη θάλασσα.

Τούτη την ώρα θέλω με βάση την εικόνα που έχω εδώ από την Εύβοια, να απευθύνω έκκληση προς τους αρμόδιους, πρώτα από όλα να ενισχύσουν τα μέσα εναέριας πυρόσβεσης.

Δεύτερον, να σταθούν δίπλα στους ανθρώπους που περνούν μία τραγωδία. Να έρθουν και άμεσα να εξαγγείλουν τις αποζημιώσεις για τους ανθρώπους που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και τις περιουσίες τους να χάνονται. Και τάχιστα, να κηρυχθούν οι καμένες εκτάσεις αναδασωτέες, διότι αυτό το οποίο δεν θα θέλαμε να δούμε, είναι σύντομα εκεί που υπήρχαν δάση να ξεφυτρώσουν επενδύσεις real estate ή ακόμα και ανεμογεννήτριες. Ο μόνος τρόπος για να κόψουμε την όρεξη ορισμένων που εποφθαλμιούν τα δάση μας, είναι να είναι απόλυτη και σαφής η Πολιτεία σε ό,τι αφορά την ταχύτατη νομοθετική της παρέμβαση.

Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από αυτούς οι οποίοι στο παρελθόν είχαν επιλέξει την τυμβωρυχία πάνω στην καμένη γη, τουλάχιστον σήμερα να μην προκαλούν με δηλώσεις αυτοθαυμασμού πάνω στα ερείπια. Επαναλαμβάνω, είναι προτιμότερο να λες την αλήθεια, όσο πικρή και αν είναι, να δίνεις στους πολίτες να κατανοήσουν ότι βρισκόμαστε εν μέσω μίας κρίσης που ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να κλιμακωθεί, παρά να προσπαθείς να δώσεις μία ψεύτικη εικόνα όταν η καταστροφή είναι γύρω σου».

Από την πλευρά του, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, αναφέρει ότι «Χρειάζονται έργα και όχι διαγγέλματα επικοινωνιακής διαχείρισης της καταστροφής» και συμπληρώνει.

«Η κατάσταση δυστυχώς είναι εξαιρετικά σοβαρή, σε αντίθεση με το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη. Από τους χλευασμούς για τις έγκαιρες προειδοποιήσεις ειδικών και του κ. Τσίπρα της περασμένης εβδομάδας και τα συγχαρητήρια υπουργών μεταξύ τους για την “υποδειγματική” κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Βαρυμπόμπη, μια αναζωπύρωση, λίγες ώρες μετά, κατακαίει εκτός ελέγχου το λεκανοπέδιο.

Τώρα πράγματι δεν είναι η ώρα απόδοσης ευθυνών. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές, αλλά και τα σπίτια, οι περιουσίες των πολιτών και τα δάση μας. Και αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει με διαγγέλματα επικοινωνιακής διαχείρισης της καταστροφής. Θα συνιστούσαμε στον κ. Μητσοτάκη περισσότερα έργα και λιγότερα λόγια τούτες τις κρίσιμες ώρες».

Γεννηματά: εγκληματικά λάθη και παραλείψεις της Κυβέρνησης

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε δήλωση της τονίζει ότι, «ασφαλώς είναι ώρα μάχης και εμείς συμπαραστεκόμαστε στους πολίτες που δοκιμάζονται και στηρίζουμε τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή. Θα έρθει η ώρα των ευθυνών. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει αυτοκριτική για τα εγκληματικά λάθη και παραλείψεις της Κυβέρνησης.

Ήδη κάτω από το βάρος των δυσμενών εξελίξεων και της παταγώδους αποτυχίας του κυβερνητικού συστήματος πολιτικής προστασίας, ο κ. Πρωθυπουργός προσγειώθηκε στη σκληρή πραγματικότητα και σταμάτησε να αλληλοσυγχαίρεται με τα στελέχη του».

Κουτσούμπας: δίπλα στο λαό που δοκιμάζεται για ακόμη μια φορά

Ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωση του για τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα, αναφέρει ότι «τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ, οι βουλευτές του και οι εκλεγμένοι σε περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια, είναι σε θέσεις μάχης, στα πύρινα μέτωπα, δίπλα στον λαό που δοκιμάζεται για μια ακόμη φορά.

Δεν είναι ώρα για μεγάλα λόγια, τώρα είναι ώρα μάχης για την κατάσβεση των πυρκαγιών που καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον, τις λαϊκές περιουσίες, που απειλούν ανθρώπινες ζωές.

Είναι ώρα αλληλεγγύης και διεκδίκησης, για να μη μείνει κανένας μόνος, για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων, για την απαραίτητη κρατική στήριξη προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να ξανασταθούν στα πόδια τους.

Είναι όμως και ώρα προβληματισμού, γιατί για μία ακόμη χρονιά φάνηκε η απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας, με επίκεντρο την πρόληψη. Για μία ακόμη χρονιά οι εκκλήσεις του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση για λήψη μέτρων, από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου, αγνοήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν με τις γνωστές ψεύτικες διαβεβαιώσεις ότι “ο κρατικός μηχανισμός είναι πανέτοιμος”. Δίνουμε όλοι και όλες αυτό τον αγώνα».

Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τις καταστροφικές πυρκαγιές, υπογραμμίζει ότι «οι επικλήσεις στην ατομική ευθύνη και οι διαπιστώσεις για τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν σβήνουν τις φωτιές. Οι φωτιές σβήνουν με ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη και παίρνοντας υπόψη τις σύγχρονες συνθήκες, όμως αυτό δεν το εξασφάλισε ούτε η σημερινή κυβέρνηση ούτε οι προηγούμενες, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του ΚΚΕ στην αρχή κάθε αντιπυρικής περιόδου.

Έστω και τώρα η κυβέρνηση να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέσα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές, να μην υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον και τις λαϊκές περιουσίες, να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές».

Ελληνική Λύση: ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε την ευθύνη που του αναλογεί

Η Ελληνική Λύση, σχολιάζοντας το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι «σε αυτές τις κρίσιμες για το έθνος στιγμές, παρακολουθήσαμε έναν πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου, αγχωμένο και πιεσμένο από τις παλινωδίες του ιδίου και της κυβέρνησης του.

Ενώ η κατάσταση απαιτεί εθνική ενότητα και κυβερνητική υπευθυνότητα, ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε πάλι την ατομική ευθύνη των πολιτών για να μην αναλάβει την κυβερνητική ευθύνη που του αναλογεί.

Η Ελληνική Λύση, ως κόμμα της ευθύνης θα αποδώσει στην κυβέρνηση την ευθύνη που της αναλογεί, αφού περάσει το κακό που προξενήθηκε από την έλλειψη σοβαρής πολιτικής».





