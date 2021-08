Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: εντολή εκκένωσης σε Καπανδρίτι, Πολυδένδρι και Άγιο Στέφανο

Τι αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής για την κατάσταση στην περιοχή.

Εντολή για άμεση εκκένωση σε Καπανδρίτι, Πολυδένδρι και Άγιο Στέφανο υπογράφηκε στις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Θανάσης Αυγερινός., όπως είπε μετά από σχετική εντολή των επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Όπως είπε ο κ. Αυγερινός, έχουν καεί πολλά σπίτια στην περιοχή της Δροσοπηγής, ενώ πολλά ακίνητα έχουν παραδοθεί στην πυρά και στην περιοχή των Αφιδνών.

Ο κ. Αυγερινός είπε ότι οι φλόγες δεν απειλούν αυτήν την ώρα τις εν λόγω περιοχές, η υπογραφή της απόφασης όμως έγινε για να ειναι διαθέσιμη η σχετική εντοιλή σε οποιαδήποτε στιγμή τυχόν απαιτηθεί.

Το πύρινο μέτωπο από την Βαρυμπόμπη και την Ιπποκράτειο Πολιτεία πέρασε από την άλλη πλευρά της Εθνικής Οδού και κινείται ανάμεσα σε Άγιο Στέφανο και Καπανδρίτι με πορεία προς το Καπανδρίτι.

Το μέτωπο βρίσκεται λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το Καπανδρίτι, με τις επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να το περιορίσουν.





Διασωληνωμλένοι δύο εθελοντές πυροσβέστες

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από ιατρικές πηγές, για δύο εθελοντές πυροσβέστες που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση και η μεταφορά τους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Δυο άλλοι εθελοντές πυροσβέστες έχουν ελαφριά εγκαύματα. Ακόμη αρκετοί τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε δύο νοσοκομεία.

Ενισχύσεις απο άλλες χώρες

Ενισχύσεις με πυροσβέστες και εναέρια συνολικά από 5 χώρες θα επιχειρούν, απο το πρωί της Παρασκευής. Συγκεκριμένα:

από την Κύπρο 40 πυροσβέστες που επιχειρούν στην Άνω Βαρυμπόμπη Αττικής και 2 αεροσκάφη στην Κρήτη,

από την Γαλλία αναμένονται το βράδυ 83 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη,

από την Σουηδία 2 αεροσκάφη που τα αναμένουμε αύριο,

από την Ρουμανία 112 πυροσβέστες με 23 οχήματα που αναμένονται αύριο το πρωί,

και τέλος από την Ελβετία όπου αναμένονται 3 ελικόπτερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ?? στη #Γαλλία???? για την αποστολή 2? Canadair ??? & 8?3? πυροσβεστών????? προς τη χώρα μας μετά την ενεργοποίηση του ???? Μηχανισμού Πολ. Προστασίας από την #Ελλάδα???? για καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών ??@SecCivileFrance @FranceenGrece @GreceParis @eu_echo https://t.co/9WZKsZ15FL — Civil Protection GR (@GSCP_GR) August 5, 2021