Μάντσεστερ Σίτι: Ο Τζακ Γκρίλις έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην Premier League

Οι πρωταθλητές Αγγλίας “χρυσοπλήρωσαν” τον διεθνή μέσο για να τον αποκτήσουν με 6ετές συμβόλαιο.

Η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε τον Άγγλο μέσο, Τζακ Γκρίλις από την Άστον Βίλα, με συμβόλαιο διάρκειας 6 ετών, όπως ανακοίνωσαν από κοινού οι δύο σύλλογοι της Premier League.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν έκαναν γνωστούς τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας, αλλά τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η μεταγραφή θα τους κοστίσει περίπου 117 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τον διεθνή άσο ως τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στα χρονικά της Premier League.

Ο 25χρονος είχε ανανεώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο το συμβόλαιό του με τους “χωριάτες” για άλλα 4 χρόνια. Με τη μετακίνησή του στους “πολίτες” ο Γκρίλις “έσπασε” το ρεκόρ της προηγούμενης πιο ακριβής μεταγραφής, αυτής του Πολ Πογκμπά από τη Γιουβέντους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το 2016, με το ποσό που δαπανήθηκε από τους “κόκκινους διαβόλους” να πλησίασε τα 110 εκατ. δολάρια.

«Η Σίτι είναι η κορυφαία ομάδα της χώρας, με έναν προπονητή που θεωρείται ως ο κορυφαίος του κόσμου. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, να γίνω μέλος του συγκεκριμένου κλαμπ», ανέφερε με δήλωσή του ο Γκρίλις.

Ο Γκρίλις ξεκίνησε στα τμήματα ακαδημιών της Άστον Βίλα, πριν κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2014. Ο ποιοτικός μέσος, ο οποίος πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού τον Μάρτιο του 2019, έπαιξε σε περισσότερα από 200 ματς με τους “χωριάτες”, πετυχαίνοντας 32 γκολ.

Εκπροσώπησε τις “μικρές” εθνικές ομάδες της Ιρλανδίας, αλλά το 2015 εντάχθηκε στην U21 της Αγγλίας κάνοντας το ντεμπούτο του έναν χρόνο αργότερα. Χρίστηκε διεθνής με τα “Τρία Λιοντάρια” τον Σεπτέμβριο του 2020 κι από τότε μετρά 12 συμμετοχές με το εθνόσημο.

Ήταν μέλος της εθνικής Αγγλίας στο πρόσφατο Euro 2020, όπου η ομάδα του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ ηττήθηκε στον τελικό από την Ιταλία στη διαδικασία των πέναλτι.

