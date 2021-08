Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: “Έσβησε” ο 16χρονος Νικόλας που τραυματίστηκε από βουτιά στη θάλασσα

Θρήνος στα Χανιά για τον θάνατο του 16χρονου Νικόλα.

Θρήνος στα Χανιά για τον θάνατο του 16χρονου Νικόλα, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από βουτιά στα Φαλάσαρνα πριν από ένα περίπου μήνα.

Ο νεαρός έφυγε από τη ζωή στο ΠΑΓΝΗ, κι ενώ είχε υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην αυχενική μοίρα μετά τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα κύμα μείωσε τη στάθμη της θάλασσας τη στιγμή που ο νεαρός επιχείρησε τη βουτιά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει με το κεφάλι στην άμμο και να τραυματιστεί σοβαρά.

Ένας τουρίστας και οι ναυαγοσώστες έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο τραυματισμός ήταν σοβαρότατος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μεταφορά στο Ηράκλειο.

