Φωτιά στην Αττική: Κλειστή η Αθηνών - Λαμίας - Χωρίς διόδια η Αττική Οδός

Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι πότε θα διαρκέσει το μέτρο αναστολής των διοδίων . Ποια οχήματα εξαιρούνται των απαγορεύσεων.

Ανοιχτή και χωρίς διόδια είναι η Αττική Οδός, λόγω της έκτακτης κατάστασης με τα πύρινα μέτωπα στην Αττική, ενώ η Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας είναι κλειστή στα ρέυματα προς Αθήνα.

Οι διερχόμενοι στην Αττική Οδό δεν καταβάλλουν το αντίτιμο ώστε να μη δημιουργείται συμφόρηση στους σταθμούς των διοδίων, αλλά και προς την διευκόλυνση των μετακινούμενων από και προς τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής.

Αναστολή διοδίων στην Αττική Οδό, προς διευκόλυνση των μετακινούμενων από και προς τις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) August 5, 2021

Την ίδια ώρα, παραμένει κλειστή για την κυκλοφορία οχημάτων και στα δύο ρεύματα η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας.

Συγκεκριμένα, με αποφάσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, μέχρι εξάλειψης των προκληθέντων από την πυρκαγιά δυσμενών συνθηκών ορατότητας, θα ισχύσει προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, ως εξής:

Α) Όλων των οχημάτων, στο τμήμα από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη (χ/θ 20,060) μέχρι τη χ/θ 55,689 (κόμβος Οινοφύτων) και

Β) Φορτηγών οχημάτων στο τμήμα από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη (χ/θ 20,060) μέχρι τη χ/θ 58,520 (όρια με Ν. Βοιωτίας).

Επιπλέον, θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων και λοιπών βαρέων οχημάτων, με προορισμό ή διέλευση το νόμο Αττικής, ωφέλιμου φορτίου άνω των 1,5 τόνου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, επί του Οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε, από χ/θ 242,079 (όρια με Ν. Μαγνησίας) έως χ/θ 121,250 (όρια με Ν. Βοιωτίας)

Από την απαγόρευση εξαιρούνται:

Οχήματα οδικής βοήθειας.

Βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

Βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης.

Οχήματα εκτάκτου ανάγκης.