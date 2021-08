Πολιτισμός

“Με το φτωχό μυαλό ενός πυραγού”: Η viral απάντηση στους... πυροσβέστες του Διαδικτύου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ξέσπασμα ενός πυραγού στην κριτική που ασκείται στις πυροσβεστικής δυνάμεις στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και σε όσους κάνουν μικροπολιτική πάνω στις στάχτες...

Με άρθρο - ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο πυραγός Γιώργος Αναγνωστάκος, Υποδιοικητής ΠΥ Σταγείρων Ακάνθου, δίνει αποστομωτική απάντηση στην κριτική που ασκείται στις πυροσβεστικές δυνάμεις για την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Η ανάρτηση έχει γίνει viral, με περισσότερες από 16.000 θετικές αντιδράσεις και πάνω από 18.000 κοινοποιήσεις.



Διαβάστε την συγκλονιστική ανάρτηση:

"ΜΕ ΤΟ ΦΤΩΧΟ ΜΥΑΛΟ ΕΝΟΣ ΠΥΡΑΓΟΥ

Αφορμή για αυτό το άρθρο μου είναι η αγάπη και η ανάγκη μου να προστατεύσω το Πυροσβεστικό Σώμα από τις στρατιές άσχετων , ανίδεων , (ερευνητών) του Διαδικτύου , από ανθρώπους με κοντό μυαλό , ιδεοληπτικούς και κομματόσκυλα που δεν έχουν τη γνώση να δουν το φαινόμενο της πυρκαγιάς πέρα από φυσικό αλλά και ως παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν έχουν τις βασικές γνώσεις είναι ο ένας λόγος , είτε οι μικροπολιτικοί τους σκοποί και συμφέροντα τους κάνουν να χειραγωγούν την κοινή γνώμη.

Η παραπάνω φωτό είναι από τη NASA και απεικονίζει τι συμβαίνει σήμερα σε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ στον πλανήτη από ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς .

Η κλιματική κρίση πλεον είναι πιο ορατή από ποτέ.

Την στιγμή που μιλάμε καίγονται οι :Ανατολική Μεσόγειος, η μισή Νότια Αμερική , μικρότερα τμήματα σε ΗΠΑ, Καναδά , Ανατολική Κίνα , Ινδονησία, Ρωσία , Κεντρική και Νότια Αφρική , ο Αραβικός κόλπος , πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Ρουμανίας , Ιταλίας που έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Μέχρι στιγμής στην Ιταλία έχουν καεί πάνω από 53.000 εκτάρια δάσους, στην Ρωσία 1,3 εκατομμύρια εκταρίων κάηκαν και χιλιάδες κόσμου απομακρύνθηκαν.Επίσης εκατομμύρια στρέμματα σε ΗΠΑ και ΚΑΝΑΔΑ!!

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ;

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ;

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ;

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ;;

ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ;

ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΗΛΙΘΙΕ!!!!

Πάμε τώρα στα δικά μας γιατί η λέξη ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ είναι μια λέξη άγνωστη σε αυτή τη χώρα!!!!

Λοιπόν ζούμε σε μια χώρα όπου ΕΠΙΣΗΜΑ δεν έχουμε δασικές πόλεις .

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ όμως έχουμε . Το πρόβλημα είναι ΔΑΣΙΚΟ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ κυρίως .

Οικισμοί και πόλεις μέσα σε κωνοφόρα με τα κλαδιά να αγγίζουν τα μπαλκόνια .

Πήγαμε και εγκατασταθήκαμε άναρχα με ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ μέσα σε ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ όπου μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο μεσογειακό περιβάλλον τα δάση αυτά μοιραία ανανεώνονται - αναφλέγονται ανα 50 χρόνια και λιγότερο.

Η κλιματική αλλαγή και η σταδιακή μετατροπή του Μεσογειακού κλίματος σε Τροπικό είναι εμφανέστερη και παρούσα από ποτέ !

Είμαστε μια χώρα με προϊστορία 200 χρόνων ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ όπου για να αφαιρεθούν αυτές οι περιουσίες πλέον που φτιάχτηκαν μέσα σε ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ θα χρειαστούν χιλιάδες στρεμμάτων απαλλοτριώσεων και 1 εκατομμυρίων αστέγων , ΠΡΑΓΜΑ ΠΑΡΑΛΟΓΟ και αδύνατο !

Φτιάξαμε σπίτια μέσα στην μπαρουταποθήκη των κωνοφόρων δέντρων και βρισκόμαστε στο έλεος των πυρομανών

εμπρηστών, ασυνείδητων πολιτών που ψήνουν , κάνουν θερμές εργασίες , αποψιλώνουν εκτάσεις χωρίς αποκομιδή των προϊόντων αποψίλωσης δημιουργώντας εκρηκτικούς σωρούς καύσιμης ύλης , αφήνοντας τα οικόπεδα τους τα ίδια απεριποίητα , αφήνοντας το πεύκο να ακουμπάει τη στέγη τους , αφήνοντας τους εαυτούς τους ανεκπαίδευτους και χωρίς ούτε τα στοιχειώδη μέτρα πυροπροστασίας ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.

Μιλάτε για καθαρισμό δασών , ξέρετε γιατί κονδύλια κάθε χρόνο μιλάμε;

ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ λοιπόν κύριες και κύριοι γιατί αν θες εξοχικό μέσα στο δάσος θα πρέπει να αποδεχτείς και τους κινδύνους .

Μπήκαμε μέσα στα δάση έχοντας το θράσος και την αλαζονεία να θέλουμε όταν αυτά βλάπτονται εμείς να μην έχουμε καμμία απολύτως συνέπεια!!!

Ναι το Σώμα έχει ελλείψεις, ναι το Σώμα έχει γηρασμένο και ελλιπή εξοπλισμό , ναι είμαστε αδικημένοι και κακοπληρωμένοι , είμαστε και ρομαντικοί όμως πολύ κάποιοι να αγαπάμε αυτόν τον τόπο και να λεμε αλήθειες που ενοχλούν ώστε να κόβουμε την όρεξη των ιντερνετικών πανεπιστημόνων να σπιλώνουν τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του Πυροσβεστικού Σωματος με τα λιβελογραφήματα τους.

ΔΕΝ ΣΒΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΛΕΕΙ ΜΕ ΔΥΟ ΜΠΟΦΩΡ…… Πάμε και σε αυτό : Γνωρίζετε μήπως ή έχετε ακούσει κάπου για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ που δημιουργείται από την ίδια την πυρκαγιά και πόσο αυξάνονται τα μποφόρ και οι στροβιλισμοί του αέρα; ΜΠΑ!!!!

Όποιος θεωρεί εύκολη την κατάσβεση να αφήσει τον κλιματισμό και τα μπάνια , να έρθει μαζι μας και ίσως αλλάξει γνώμη .

Και κάτι ακόμη : ΜΑΝΤΕΨΤΕ ΣΑΣ ΕΧΩ ΝΕΑ , ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Η ΦΥΣΗ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΠΑΝΤΑ ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΙΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ .

Γι αυτό με πολύ ευγενικό τρόπο και ύστερα από άπειρες ωρες επιφυλακών και κούρασης σας λέω απλά δείτε την αλήθεια ανοίξτε τα μυαλά σας και ΡΑΨΤΕ ΤΟ λιγάκι .

Μας κουράσατε να έχετε άποψη για όλα , μετά την επιδημιολογία , τώρα γίνατε και αναλυτές πυρκαγιών .

ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΣΧΕΤΟ ΠΥΡΑΓΟ!

Ιερισσός 05-08-2021

Αναγνωστάκος Ι. Γεώργιος Νικόλαος

Υποδιοικητής ΠΥ Σταγείρων Ακάνθου".

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αττική: Στις Αφίδνες το μεγάλο πύρινο μέτωπο

Κρήτη: “Έσβησε” ο 16χρονος Νικόλας που τραυματίστηκε από βουτιά στη θάλασσα

Φωτιά στην Αττική: Κλειστή η Αθηνών - Λαμίας - Χωρίς διόδια η Αττική Οδός