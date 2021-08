Οικονομία

Φωτιές – Λιβανός: Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποζημιωθούν άμεσα

Πως θα αποζημιωθούν οι πληγέντες από τις πυρκαγιές. Τα μέτρα του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.



Για τα μέτρα της κυβέρνησης με στόχο την ανακούφιση πολιτών που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός.

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του ο κ. Λιβανός, έκανε λόγο για πρωτόγνωρες συνθήκες και κάλεσε τους πολίτες να τηρούν πιστά τις εντολές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να ακολουθούν τα μηνύματα. Όπως είπε πρώτο μέλημα είναι να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές

Επίσης, είπε αυτή την στιγμή πρέπει να πέσουν οι τόνοι, σημειώνοντας ότι έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν, τα οποία προσπαθούμε να διορθώσουμε, όπως είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες από τον «Ιανό», ο κ. Λιβανός τόνισε ότι οι αποζημιώσεις έχουν καταβληθεί, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι «πάντα υπάρχουν αστοχίες». Σημείωσε ακόμα ότι «έχουν δωθεί 1,1 δις μόνο φέτος για φυσικές καταστροφές».

Αναφέρθηκε στον οδικό άξονα 10 μέτρων, που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνησης, λέγοντας που αυτά τα μέτρα καλύπτουν με συγκεκριμένο τρόπο άμεσα τις ανάγκες για ανακούφιση των πληγέντων

Ανέφερε, ακόμα, ότι ήδη έχουν δοθεί κάποια χρήματα στους πληγέντες από την φωτιά στην Βαρυμπόμπη

Τόνισε, ακόμα, ότι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες που επλήγησαν από τις φωτιές θα αποζημιωθούν, εφόσον δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ και πρόσθεσε ότι οι αποζημιώσεις θα δοθούν άμεσα.



Απαντώντας σε ερώτηση για τα καμένα δάση ο κ. Λιβανός σημείωσε ότι «η δέσμευση του πρωθυπουργού είναι δεδομένη και θα γίνει ότι λέει το Σύνταγμα»

