Φωτιές: Ο Μητσοτάκης στο Συντονιστικό Κέντρο

Στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Χαλάνδρι, ο Πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταβαίνει στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Χαλάνδρι.

«Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Μετά από 10 ημέρες καύσωνα καλούμαστε να διαχειριστούμε ταυτόχρονα δεκάδες πυρκαγιές. Τρεις από αυτές είναι τεραστίων διαστάσεων. Η προτεραιότητά μας είναι πάντα η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής», ανέφερε χθες στο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος προειδοποίησε ότι η νύχτα είναι απειλητική, λέγοντας χαρακτριστικά «τα δύσκολα είναι μπροστά μας».

Ακόμη, επεσήμανε ότι υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για 6 Περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική.

Χθες βράδυ, σε έκτακτη ευρεία κυβερνητική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, συζητήθηκαν όλα τα σενάρια αντιμετώπισης της κρίσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αττική, με δεδομένες τις προβλέψεις για συνθήκες καύσωνα αλλά και ισχυρών ανέμων σήμερα.

Σε ΕΚΑΒ, ΚΑΤ και Σισμανόγλειο ο Κοντοζαμάνης

Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και στα νοσοκομεία ΚΑΤ και Σισμανόγλειο μετέβη, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Τα δύο νοσοκομεία έχουν τεθεί, μαζί με άλλες δομές υγείας, σε αυξημένη ετοιμότητα. Στο ΕΚΑΒ ο κ. Κοντοζαμάνης ενημερώθηκε από τη διοίκηση και στελέχη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων για την κατάσταση που επικρατεί και για το επιχειρησιακό σχέδιο που αφορά στην ανάπτυξη των κινητών μονάδων του Κέντρου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα περιστατικά τα οποία, λόγω των πυρκαγιών, χρήζουν βοήθειας, τόσο στο λεκανοπέδιο της Αττικής όσο και στα υπόλοιπα σημεία της χώρας που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα.

Στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύονται εγκαυματίες από τις πυρκαγιές της Αττικής, μεταξύ των οποίων και δύο εθελοντές πυροσβέστες που έχουν εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, ο κ. Κονταζαμάνης ενημερώθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου, Ιωάννη Ηλιόπουλο και το υγειονομικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας επισκέφθηκε και το νοσοκομείο Σισμανόγλειο, το οποίο έχει τεθεί εκτάκτως σε εφημερία για την αντιμετώπιση περιστατικών αναπνευστικών προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με τις πυρκαγιές. Ο κ. Κοντοζαμάνης συναντήθηκε με το νοσηλευτικό προσωπικό και ενημερώθηκε για την ετοιμότητα του νοσοκομείου από τον υποδιοικητή του Ιω. Ευθυμιάδη.

